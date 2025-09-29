Lần đầu tiên tác phẩm thuộc lĩnh vực lịch sử tư tưởng nhận giải thưởng Trần Văn Giàu 29/09/2025 16:51

Ngày 29-9, Ủy ban Giải thưởng Trần Văn Giàu tổ chức trao Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu lần thứ 13, năm 2025, tại ĐH An Giang, tỉnh An Giang.

Theo chia sẻ từ đại diện Ủy ban Giải thưởng Trần Văn Giàu, đơn vị đã tiến hành việc xét chọn tặng giải một cách cẩn trọng, công bằng và dân chủ theo đúng quy định của Điều lệ Giải thưởng Trần Văn Giàu.

Căn cứ kết quả thẩm định và bỏ phiếu, tác phẩm Tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hương và Tứ Ân Đạo Phật vùng Tây Nam Bộ của các tác giả Võ Văn Thắng – Nguyễn Trung Hiếu thuộc Trường Đại học An Giang được tặng Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu năm 2025. Tác phẩm này thuộc lĩnh vực lịch sử tư tưởng.

Trao Giải thưởng Trần Văn Giàu lần thứ 13 cho hai tác giả Võ Văn Thắng và Nguyễn Trung Hiếu.

Uỷ ban giải thưởng Trần Văn Giàu ghi nhận đây là công trình nghiên cứu hội đủ ý nghĩa khoa học và thực tiễn, góp phần làm rõ diện mạo của hai tôn giáo nội sinh tiêu biểu. Tác phẩm có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội ở Nam Bộ, nhưng chưa được nghiên cứu tường tận từ trước đến nay.

Mặc dù còn một số vấn đề cần được nghiên cứu toàn diện và sâu sắc hơn, nhưng xét tổng thể công trình đã đáp ứng được các tiêu chí của giải thưởng.

Đây là công trình nghiên cứu đầu tiên thuộc lĩnh vực lịch sử tư tưởng được trao Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu sau 23 năm hình thành Giải thưởng (từ 2002 đến nay)

Việc nghiên cứu Bửu Sơn Kỳ Hương và Tứ Ân Đạo Phật giúp lý giải nhiều vấn đề văn hóa, tôn giáo, dân tộc, triết học và tâm lý ở Nam Bộ.

Công trình này góp phần làm rõ bức tranh toàn cảnh về hai tôn giáo tại Tây Nam Bộ, hỗ trợ người dân, tín đồ và cơ quan quản lý hiểu rõ hơn, đồng thời cung cấp tài liệu quan trọng cho công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, đặc biệt với những tôn giáo có nhu cầu được công nhận pháp nhân hoạt động.

Tác phẩm Tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hương và Tứ Ân Đạo Phật vùng Tây Nam Bộ do Nhà Xuất bản Tổng hợp TP.HCM ấn hành.

Đại diện cho nhóm thực hiện công trình, PGS.TS Võ Văn Thắng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang, cho biết Giải thưởng Khoa học Trần Văn Giàu đã "soi đường học thuật", tạo nên một diễn đàn khoa học có ý nghĩa đặc biệt, để các thế hệ nghiên cứu sau có cơ hội đóng góp, được khích lệ và tôn vinh.

"Với chúng tôi, đây không chỉ là một giải thưởng dành riêng cho một cá nhân nào, mà còn là sự ghi nhận quan trọng đối với những nỗ lực thầm lặng của những ai trong hành trình khám phá những giá trị văn hóa, tư tưởng độc đáo của người dân Nam Bộ" - PGS.TS Võ Văn Thắng cho hay.

TS Nguyễn Trung Hiếu và PGS-TS Võ Văn Thắng.

Theo PGS.TS Võ Văn Thắng, công trình "Bửu Sơn Kỳ Hương và Tứ Ân Hiếu Nghĩa vùng Tây Nam Bộ" là một đề tài mà nhóm tác giả đã ấp ủ, theo đuổi trong nhiều năm.



Đại diện Ủy ban Giải thưởng Trần Văn Giàu cho biết phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Ủy ban Giải thưởng Trần Văn Giàu sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc giới thiệu, quảng bá giải thưởng; tăng cường gặp gỡ, trao đổi với các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học và các địa phương nhằm thu hút rộng rãi hơn sự quan tâm của giới nghiên cứu thuộc các lĩnh vực lịch sử, lịch sử tư tưởng trên địa bàn Nam Bộ và Nam Trung Bộ.