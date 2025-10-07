Miền Bắc sắp có festival âm nhạc kéo dài 10 tiếng 07/10/2025 19:59

(PLO)- Lần đầu tiên, tại miền Bắc sẽ diễn ra festival âm nhạc kéo dài 10 tiếng mang tên Y- Concert vào cuối năm nay.

Nhà sản xuất (NSX) loạt chương trình đình đám như Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió, Gia đình Haha và Tân binh toàn năng vừa thông báo về festival âm nhạc Y- Concert.

NSX khẳng định đây là một festival âm nhạc kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ.

Festival âm nhạc Y- Concert quy tụ hơn 50 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ từ các chương trình truyền hình thực tế được yêu thích như Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió, Gia đình Haha và Tân binh toàn năng

Sự kiện nhấn mạnh thông điệp "Mang tinh hoa - Trao tinh hoa - Nối tinh hoa - Lan tỏa tinh hoa".

Theo NSX, festival âm nhạc Y- Concert không chỉ là một buổi biểu diễn mà là một hành trình cảm xúc đỉnh cao - nơi những giá trị nghệ thuật và nhân văn được kết tinh.

Festival âm nhạc Y- Concert được hình thành như một cuộc hội ngộ lớn của những tâm hồn đồng điệu. Ở đó, ranh giới giữa nghệ sĩ và khán giả được xóa nhòa, sân khấu và khán đài hòa làm một với không gian mở tràn ngập ánh sáng, âm thanh và cảm xúc.

Người đến Y- Concert không đến để xem, mà đến để sống, để cảm, để cùng nhau tạo nên một kỷ niệm thanh xuân không thể nào quên.

Các anh tài trong "Anh trai vượt ngàn chông gai" sẽ tham gia Y- Concert.

Với sự góp mặt của hơn 50 nghệ sĩ đến từ các chương trình được yêu thích như Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió, Gia đình Haha và Tân binh toàn năng, Y- Concert mang đến chuỗi biểu diễn kéo dài hơn 10 tiếng, tạo nên một "marathon cảm xúc" chưa từng có trong lịch sử giải trí Việt Nam.

Sân khấu công nghệ đỉnh cao dàn dựng theo tiêu chuẩn quốc tế với hệ thống âm thanh – ánh sáng – hiệu ứng được đầu tư đến từng chi tiết vượt ngoài sức tưởng tượng của khán giả; mang đến trải nghiệm nơi người xem và người biểu diễn cùng hòa vào một thể thống nhất, tạo nên những khoảnh khắc thị giác và cảm xúc trọn vẹn.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ trong "Gia đình Haha".

Y- Concert cũng hứa hẹn mang đến những sáng tác và tiết mục được dàn dựng hoành tráng, lần đầu ra mắt.

Bên cạnh giá trị nghệ thuật, Y- Concert còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là dịp để khơi dậy năng lượng tích cực, thúc đẩy tinh thần sẻ chia và lan tỏa những giá trị đẹp của con người Việt Nam hiện đại.

Y- Concert còn có sự xuất hiện của các tân binh toàn năng.

Đêm nhạc được xem như lời hẹn cuối năm để mọi người cùng nhìn lại, cùng cảm nhận và gửi gắm niềm tin vào hành trình phía trước – nơi âm nhạc trở thành sợi dây gắn kết những trái tim biết yêu và biết sống.

Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 20-12-2025 tại khu vực miền Bắc.