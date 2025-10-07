Ứng dụng XuavaNay: Số hoá để lan toả lịch sử, địa lý, văn hoá Việt Nam 07/10/2025 12:35

(PLO)- Ứng dụng XuavaNay đã tích hợp các tư liệu quý như Tập san Sử Địa, Tạp chí Xưa và Nay cùng với sách, hình ảnh, video có bản quyền, nhằm bảo tồn và lan tỏa tri thức lịch sử, địa lý, văn hóa Việt Nam.

Sáng 7-10, công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt, nhà cung cấp giải pháp tích hợp hệ thống, dịch vụ IT và phần mềm doanh nghiệp đã phối hợp cùng Tạp chí Xưa và Nay, Tập san Sử Địa tổ chức Lễ ra mắt ứng dụng XuavaNay - nền tảng số độc đáo ứng dụng Al tạo nội dung nhằm số hóa và phổ biến kho tư liệu quý giá về lịch sử - văn hóa Việt Nam.

Nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng biên tập Tạp chí Xưa và Nay. Ảnh: V. HÀ

Phát biểu tại chương trình, nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng biên tập Tạp chí Xưa và Nay cho rằng thế hệ của mình đã lớn tuổi, hệ thống báo chí có những chuyển đổi.

"Vì vậy khi được đặt vấn đề, chúng tôi đồng ý vì nghĩ sẽ có những bước phát triển phù hợp với xu thế hiện nay đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI).

Chúng ta cố gắng tiếp cận vào một lĩnh vực mà xã hội rất quan tâm là lĩnh vực lịch sử và chúng tôi rất vinh dự khi được lựa chọn là nguồn dữ liệu đầu tiên cùng tạp san Sử Địa. Lý do là viết về chuyên sử thì có nhiều ấn phẩm nhưng lựa chọn 2 tạp chí chuyên sử trước và sau 1975 cũng là cách để mở ra hướng tích hợp những nguồn sử liệu này" – nhà sử học Dương Trung Quốc bày tỏ.

Theo đó, ứng dụng XuavaNay số hóa và tích hợp các tư liệu quý như Tập san Sử Địa (1966–1975), Tạp chí Xưa và Nay (1994–nay), cùng nhiều sách, hình ảnh, video có bản quyền, nhằm bảo tồn và phổ biến tri thức lịch sử, địa lý, văn hóa Việt Nam.

Ứng dụng không chỉ là thư viện số mà còn là trợ lý tri thức thông minh với tính năng AI Chat hỗ trợ đa ngôn ngữ, cho phép người dùng tra cứu, đặt câu hỏi và khám phá dữ liệu học thuật gốc.

"Người dùng có thể chat với ứng dụng để tìm từng số tập san cũng như biết nguồn gốc dữ liệu. Một cuốn sách 300-400 trang thì thông qua ứng dụng có thể đọc từ 3-4 ngày"- ông Hữu Thân, Tổng Giám đốc Lạc Việt nói.

Với giao diện song ngữ Việt – Anh, ứng dụng XuavaNay phục vụ rộng rãi cho nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu và học tập trong và ngoài nước. Người dùng có thể truy cập trải nghiệm trên website xuavanay.ai, ứng dụng di động phiên bản Android và iOS sẽ được cập nhật trong thời gian tới.

Đây là công cụ hữu ích cho nhà báo, học giả, bạn đọc có thêm nguồn tư liệu lịch sử, địa lý, văn hóa tin cậy, phong phú để nghiên cứu, sáng tác.

Đối với các thầy cô giáo ứng dụng hỗ trợ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, minh họa bằng nguồn tư liệu chính thống, sinh động. Học sinh, sinh viên cũng có thể dễ dàng tiếp cận nguồn tài liệu quý, đồng thời rèn luyện tư duy nghiên cứu với sự hỗ trợ của Al.