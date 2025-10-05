Hội sách Hà Nội 2025: Lan tỏa văn hóa đọc, khơi nguồn tri thức
Trọng Phú
(PLO)- Hội sách Hà Nội năm 2025 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội khát vọng vươn mình” nhằm tôn vinh văn hóa đọc và khẳng định vai trò của tri thức trong sự phát triển bền vững của Thủ đô.
Hội sách Hà Nội 2025 được Sở Văn hoá và thể thao tổ chức từ ngày 2 đến 5-10, tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, đã thu hút đông đảo người yêu sách, cũng như nhiều nhà xuất bản, đơn vị phát hành trong và ngoài nước tham gia.
Năm nay, hội sách mang đến nhiều điểm nhấn đáng chú ý: không gian sách truyền thống kết hợp trải nghiệm công nghệ hiện đại như thực tế ảo VR360, bản đồ số GIS, sách điện tử, hay tương tác với “Cụ rùa AI” – biểu tượng tri thức mới mẻ và thân thiện với bạn đọc trẻ. Cùng với đó, các hoạt động thực hành khâu sách cổ truyền, in họa tiết bia Tiến sĩ gợi nhớ tinh hoa nghề thủ công Thăng Long xưa.
Đây là lần thứ 10, Hà Nội tổ chức hội sách. Hoạt động này đã trở thành thương hiệu văn hóa đặc sắc của Thủ đô – nơi tôn vinh sách, lan tỏa văn hóa đọc và khẳng định khát vọng vươn lên của một thành phố tri thức trong thời đại mới.
Sau đây là clip và chùm ảnh ghi nhận về Hội sách Hà Nội 2025: