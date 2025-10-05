Hội sách Hà Nội 2025: Lan tỏa văn hóa đọc, khơi nguồn tri thức 05/10/2025 06:51

(PLO)- Hội sách Hà Nội năm 2025 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội khát vọng vươn mình” nhằm tôn vinh văn hóa đọc và khẳng định vai trò của tri thức trong sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Hội sách Hà Nội 2025 được Sở Văn hoá và thể thao tổ chức từ ngày 2 đến 5-10, tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, đã thu hút đông đảo người yêu sách, cũng như nhiều nhà xuất bản, đơn vị phát hành trong và ngoài nước tham gia.

Năm nay, hội sách mang đến nhiều điểm nhấn đáng chú ý: không gian sách truyền thống kết hợp trải nghiệm công nghệ hiện đại như thực tế ảo VR360, bản đồ số GIS, sách điện tử, hay tương tác với “Cụ rùa AI” – biểu tượng tri thức mới mẻ và thân thiện với bạn đọc trẻ. Cùng với đó, các hoạt động thực hành khâu sách cổ truyền, in họa tiết bia Tiến sĩ gợi nhớ tinh hoa nghề thủ công Thăng Long xưa.

Đây là lần thứ 10, Hà Nội tổ chức hội sách. Hoạt động này đã trở thành thương hiệu văn hóa đặc sắc của Thủ đô – nơi tôn vinh sách, lan tỏa văn hóa đọc và khẳng định khát vọng vươn lên của một thành phố tri thức trong thời đại mới.

Sau đây là clip và chùm ảnh ghi nhận về Hội sách Hà Nội 2025:

Hội sách Hà Nội lần thứ X - năm 2025 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội khát vọng vươn mình” được Sở Văn hoá và Thể thao tổ chức từ ngày 2 đến 5-10 bên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm với sự tham gia của đông đảo nhà xuất bản, đơn vị phát hành trong và ngoài nước.

Người yêu sách được giới thiệu về các ấn phẩm sách điện tử để có thể đọc trên điện thoại, máy tính bảng, máy tính cá nhân...

Một em nhỏ tỏ ra khá thích thú khi tự tay in họa tiết, in tranh theo phương pháp in ấn của nghề thủ công thuộc vùng đất Thăng Long xưa.

Hội sách Hà Nội 2025 hấp dẫn rất nhiều phụ huynh và em nhỏ tham gia với những gian sách được trang hoàng nhiều màu sắc, bức tranh bắt mắt, giúp lan toả văn hoá đọc, tôn vinh tri thức.

Hai bạn nhỏ đang tìm những tựa sách yêu thích của mình tại một gian trưng bày sách.

Gian hàng sách giáo khoa, sách tham khảo cho cấp học tiểu học thu hút nhiều bạn nhỏ đến xem sách.

Gian hàng trưng bày truyện tranh là một không gian hấp dẫn, đầy mê hoặc đối với các bạn nhỏ.

Các bạn nhỏ là học sinh trường tiểu học Kim Đồng (Hà Nội) cùng nhau chụp ảnh, ghi lại khoảng khắc đáng nhớ khi tham gia hoạt động ngoại khoá tại Hội sách Hà Nội năm 2025.

Hai bạn nhỏ say mê chơi đồ chơi tại một gian hàng, trong lúc chờ phụ huynh của các em đang tìm mua sách.

Hội sách Hà Nội năm 2025 với nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá sâu nhằm khuyến khích, lan toả văn hoá đọc ra cộng đồng.

Trong dòng người yêu sách nườm nượp vào các gian hàng chọn sách, mua sách có không ít cụ già.

Và cả những em bé theo cha, mẹ đi mua sách.

Gian hàng sách về khoa học, công nghệ, công nghệ số... thu hút đông đảo người yêu sách đến xem, lựa chọn sách.