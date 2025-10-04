Hội sách Hà Nội 2025: Văn hoá đọc là nguồn lực mới cho phát triển bền vững 04/10/2025 10:28

Tối 3-10, tại vườn hoa đền Bà Kiệu (quận Hoàn Kiếm), dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức lễ khai mạc Hội sách Hà Nội lần thứ X - năm 2025 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội khát vọng vươn mình”.

Sự kiện có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cùng đại diện các bộ, ngành, cơ quan ngoại giao, đơn vị xuất bản trong và ngoài nước.

Văn hóa đọc là nguồn lực cho phát triển bền vững

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh: “Hội sách Hà Nội là ngày hội của văn hóa và tri thức, không chỉ tôn vinh sách mà còn góp phần bồi đắp truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng của Thăng Long - Hà Nội”.

Theo ông Dũng, trong bối cảnh khoa học - công nghệ và truyền thông phát triển mạnh mẽ, sách và văn hóa đọc vẫn giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Sách không chỉ là kho tàng tri thức vô giá mà còn là công cụ sáng tạo, giúp con người khám phá và làm giàu tri thức.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng. Ảnh: QT

“Phát triển văn hóa đọc đồng hành cùng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chính là hành động thiết thực để xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", ông Dũng khẳng định.

Thông điệp này cũng gắn liền với tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô Hà Nội, trong đó nhấn mạnh việc tập trung phát triển văn hóa Thủ đô xứng tầm truyền thống, coi văn hóa là sức mạnh nội sinh, là nguồn lực mới cho phát triển bền vững.

Điểm nhấn của lễ khai mạc năm nay là hoạt động trao tặng sách cho các thư viện công cộng trên địa bàn Thủ đô. UBND TP Hà Nội kêu gọi các nhà xuất bản, công ty sách và bạn đọc cùng tham gia hưởng ứng, góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc sách, xây dựng thói quen học tập suốt đời.

Ngay tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao tặng sách cùng 100 triệu đồng cho hệ thống thư viện công cộng.

Phó Chủ tịch Trương Việt Dũng cho rằng đây là hành động thiết thực, khẳng định tinh thần sẻ chia tri thức, thúc đẩy xã hội học tập, từ đó tạo nền tảng bền vững cho sự phát triển của cộng đồng và TP.

Không gian sách truyền thống kết hợp với công nghệ

Hội sách Hà Nội 2025 diễn ra từ ngày 2 đến 5-10 tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, gắn với nhiều sự kiện lớn: 80 năm Cách mạng Tháng Tám, 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 26 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh “Thành phố vì hòa bình”.

Năm nay, hội sách có nhiều hoạt động ý nghĩa, nổi bật là triển lãm chuyên đề “Thăng Long - Hà Nội khát vọng vươn mình”, giới thiệu các xuất bản phẩm về lịch sử, văn hóa, giáo dục khoa cử, danh nhân khoa bảng, phản ánh truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng của Thăng Long - Hà Nội.

Không gian thư viện lưu động cũng được tổ chức, phục vụ miễn phí hàng trăm đầu sách về văn hóa, di sản, con người Hà Nội trong tiến trình đổi mới và hội nhập. Bên cạnh đó, bạn đọc có thể trải nghiệm công nghệ hiện đại như sách điện tử, tương tác với “Cụ rùa AI”, thực hành khâu sách cổ truyền hay in rập họa tiết bia tiến sĩ.

Lãnh đạo TP Hà Nội cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày sách tại Hội Sách Hà Nội lần thứ X - năm 2025: “Thăng Long - Hà Nội khát vọng vươn mình”. Ảnh: QT

Các nhà xuất bản, công ty sách còn mang đến nhiều chương trình giao lưu hấp dẫn: Tọa đàm “Hai thế hệ tướng lĩnh - Một dòng chảy lịch sử” với sự tham gia của Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng và gia đình cố Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh; giới thiệu bộ tiểu thuyết lịch sử “Vạn Xuân” của nhà văn Pháp Yveline Féray; cùng nhiều buổi ra mắt, giới thiệu sách mới.

Đặc biệt, yếu tố chuyển đổi số trong công nghiệp văn hóa được chú trọng. Bạn đọc có thể trải nghiệm công nghệ VR360, ứng dụng GIS tra cứu thông tin địa lý của 34 tỉnh, thành phố, hay tiếp cận kho sách điện tử phong phú...

Những đổi mới này cho thấy nỗ lực của ngành xuất bản trong việc đưa tri thức đến gần hơn với độc giả trẻ, phù hợp xu thế phát triển toàn cầu.