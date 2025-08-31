3 Đại tướng, 5 Thượng tướng Bộ Quốc phòng được tặng Huân chương Quân công hạng Nhất 31/08/2025 22:09

Chiều 31-8, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Huân chương Quân công tặng các lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi lễ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Đại tướng Phan Văn Giang. Ảnh: QĐND

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước đối với 11 cá nhân, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trong đó, 8 người được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất, 3 người được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì.

Dịp này, đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Võ Minh Lương; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Vũ Hải Sản và Thượng tướng Phạm Hoài Nam.

Huân chương Quân công hạng Nhì được trao cho ba Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Quân công hạng Nhất, hạng Nhì cho các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết thời gian qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng và phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo khắc phục khó khăn, không quản gian khổ, hiểm nguy, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc và đặc biệt xuất sắc.

Quân đội đã phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, củng cố “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện ba đột phá; triển khai sắp xếp hệ thống tổ chức quân sự địa phương phù hợp với tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là trong những sự kiện quan trọng của đất nước.

"Chúng ta rất vui mừng và tự hào về những kết quả, thành công vừa qua, đó là công sức, trí tuệ của cán bộ, chiến sỹ toàn quân, nhất là đội ngũ cán bộ tướng lĩnh, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị” – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói và nhấn mạnh các lãnh đạo Bộ Quốc phòng luôn là “chủ chốt” của nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: QĐND

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định các lãnh đạo Bộ Quốc phòng được vinh dự nhận huân chương dịp này là những cán bộ dày dạn kinh nghiệm, trưởng thành từ thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng đơn vị. Đây cũng là những cán bộ có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, dù bất kỳ ở cương vị nào, từ người chiến sỹ đến cán bộ cấp cao của Đảng và Quân đội, các lãnh đạo Bộ Quốc phòng đều luôn cố gắng, nỗ lực phấn đấu hết mình cho mục tiêu lý tưởng của Đảng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; luôn đặt lợi ích của Đảng, của Quân đội, của nhân dân lên trên hết…

Trong niềm vui ấy, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; cảm ơn lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sỹ toàn quân đã luôn đoàn kết, thống nhất, chia sẻ, động viên, đồng cam, cộng khổ với chúng tôi trong suốt quá trình công tác.

“Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, những kết quả đạt được trong công tác ngày hôm nay còn khiêm tốn, cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, không ngừng rèn luyện nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức để cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và xứng đáng với sự tin tưởng, mong đợi của Đảng, Nhà nước và nhân dân, của cán bộ, chiến sỹ toàn quân” - Đại tướng Phan Văn Giang chia sẻ.