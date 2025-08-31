Tổng Bí thư dự Lễ truy tặng Danh hiệu AHLLVTND cho Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ 31/08/2025 16:06

(PLO)- Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho đại diện gia đình Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ, cố Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an.

Ngày 31-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ truy tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ, Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII, cố Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ truy tặng.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho đại diện gia đình đồng chí Bộ trưởng, Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ. Ảnh: NHÂN DÂN

Cuộc đời và sự nghiệp của Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ là tấm gương cao đẹp của người cộng sản chân chính, nhà lãnh đạo kiên trung, mẫu mực của Đảng và Nhà nước ta. Ông là người lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, một nhân cách lớn tận trung với nước, tận hiếu với dân, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa.

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, trên nhiều cương vị công tác khác nhau, Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ không ngại hy sinh, gian khổ, với tư duy chiến lược, tầm nhìn xa, trông rộng, luôn nắm vững và vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng, có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang tặng hoa và quà cho đại diện gia đình Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ. Ảnh: NHÂN DÂN

Đặc biệt, trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) từ năm 1991 đến năm 1996, trước những biến động của thế giới tác động trực tiếp đến con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, sự nghiệp đổi mới, an ninh, trật tự của đất nước, Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ đã kiên định, bản lĩnh, lãnh đạo lực lượng Công an nhân dân bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân.

Ông còn là tấm gương mẫu mực về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, về tác phong cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, về thực hành tiết kiệm, gần dân, trọng dân "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại Lễ truy tặng. Ảnh: BCA

Phát biểu tại Lễ truy tặng, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, Lực lượng Công an nhân dân luôn khắc ghi, trân trọng, biết ơn những cống hiến lớn lao của cố Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ cũng như của các Bộ trưởng, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ công an tiền bối. Công lao, đóng góp to lớn của các đồng chí mãi mãi là niềm tự hào, tài sản tinh thần vô giá của lực lượng Công an nhân dân.

Toàn lực lượng Công an nhân dân nguyện noi theo tấm gương sáng ngời của các lãnh đạo tiền bối, trong đó có Thượng tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Cố Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ, không ngừng phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, tiếp tục xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, mãi mãi là thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân…

Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho đại diện gia đình Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ, thể hiện sự ghi nhận, tri ân, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với công lao, đóng góp to lớn của ông trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.