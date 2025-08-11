Công an TP.HCM khai mạc triển lãm 'Tiếp bước truyền thống anh hùng' 11/08/2025 11:20

PL)– Sáng 11-8, Công an TP.HCM tổ chức khai mạc triển lãm “Công an TP.HCM – Tiếp bước truyền thống anh hùng” trong không khí thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2025).

Buổi lễ có sự tham dự của Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, các phó giám đốc và đại diện nhiều đơn vị.

Lãnh đạo Công an TP.HCM cắt băng khai mạc triển lãm “Công an TP.HCM – Tiếp bước truyền thống anh hùng”. Ảnh: NT

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Lê Hoài Phong, Trưởng Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị (PX03) cho biết triển lãm diễn ra từ ngày 11-8 đến hết 2-9-2025, lấy gam màu chủ đạo xanh lá và đỏ, kết hợp họa tiết hoa sen cách điệu tượng trưng cho tinh thần tận tụy, hy sinh và vẻ đẹp kiên trung, bất khuất của lực lượng Công an nhân dân.

Đại tá Lê Hoài Phong, Trưởng phòng PX03, phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: NT

Triển lãm được chia thành bốn khu vực với các chủ đề: “Trái tim vì dân” tái hiện quá trình hình thành, phát triển và những phần thưởng cao quý mà lực lượng Công an TP.HCM vinh dự nhận được; “Bản lĩnh thép – Dấu ấn thời gian” trưng bày hình ảnh lịch sử và ứng dụng màn hình tương tác; “Những chiến công bất tử” giới thiệu các thành tích nổi bật, mô hình trưng bày ngoài trời cách điệu từ tấm khiên chắn; và “Bảng vàng vinh danh – Công an nhân dân thời đại mới” ghi nhận thành tích xuất sắc của tập thể, cá nhân.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, tham quan triển lãm. Ảnh: NT

Theo Đại tá Phong, triển lãm là sự kiện chính trị – văn hóa đặc biệt, khẳng định truyền thống vẻ vang, bản lĩnh kiên cường và tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an TP qua các thời kỳ.

Triển lãm diễn ra từ ngày 11-8 đến hết 2-9-2025. Ảnh: NT

“Với ý chí kiên định, tinh thần trách nhiệm và tình cảm gắn bó máu thịt với nhân dân, lực lượng Công an TP.HCM quyết tâm giữ vững vai trò ‘lá chắn thép’ của thành phố, góp phần xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình” – ông nhấn mạnh.