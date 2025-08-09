Bộ Quốc phòng đề xuất phương án tinh gọn cơ quan thanh tra 09/08/2025 08:21

(PLO)- Bộ Quốc phòng đề xuất cơ cấu tổ chức mới của lực lượng Thanh tra quốc phòng giảm xuống còn hai cấp là cấp Bộ và cấp trực thuộc bộ.

Bộ Tư pháp đang thẩm định hồ sơ dự thảo nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quốc phòng, do Bộ Quốc phòng trình.

Một trong những đề xuất đáng chú ý là cơ cấu tổ chức mới của lực lượng Thanh tra quốc phòng sẽ chỉ còn hai cấp là cấp Bộ (Thanh tra Bộ Quốc phòng) và cấp trực thuộc bộ (Thanh tra các quân khu và Thanh tra Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội).

Theo quy định hiện hành, Thanh tra quốc phòng gồm tám cơ quan là Thanh tra Bộ Quốc phòng; Thanh tra quốc phòng quân khu; Thanh tra Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các tổng cục; Thanh tra Cơ yếu; Thanh tra quân chủng; Thanh tra Bộ đội Biên phòng; Thanh tra quốc phòng cấp tỉnh; Thanh tra quân đoàn, binh chủng và tương đương.

Lực lượng của Bộ Quốc phòng tại buổi diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm Lễ 30-4. Trong ảnh là khối nữ sĩ quan thông tin. Ảnh minh họa: THUẬN VĂN - NGUYỆT NHI

Nêu lý do, Bộ Quốc phòng cho rằng tổ chức, bộ máy của ngành Thanh tra quốc phòng hiện nay còn cồng kềnh, dàn trải, thiếu tính hệ thống; nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối bên trong, số lượng cán bộ lớn nhưng hiệu quả, hiệu lực chưa tương xứng.

Một số đơn vị chưa bảo đảm tính độc lập, khách quan trong thực thi công vụ, có lúc, có nơi bị chi phối của thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp nên kết quả công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, kiểm soát quyền lực còn hạn chế.

Việc quản lý, sử dụng cán bộ thanh tra phụ thuộc vào người chỉ huy cơ quan quản lý cùng cấp, cơ quan Thanh tra Bộ chỉ đạo nhiệm vụ chủ yếu thông qua việc hướng dẫn nghiệp vụ nên hiệu quả chưa cao.

Hoạt động của cơ quan thanh tra quốc phòng các cấp còn chồng chéo, trùng lặp, giao thoa. Một bộ phận sĩ quan làm công tác thanh tra còn hạn chế về năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, thiếu tính chuyên nghiệp, nhất là ở cấp trực thuộc Bộ, cấp tỉnh. Do đó, theo Bộ Quốc phòng, cần rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, sĩ quan để lựa chọn những người tâm huyết, trách nhiệm, có bản lĩnh, phẩm chất, tinh thông nghiệp vụ làm công tác thanh tra.

Chính vì vậy, việc tinh gọn này nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về tinh, gọn tổ chức bộ máy theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền…

Theo dự thảo, Thanh tra Bộ là cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cạnh đó là tiến hành thanh tra đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng; thanh tra đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước về lĩnh vực quốc phòng của Bộ Quốc phòng; thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định.

Thanh tra Bộ Quốc phòng chịu sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, sự quản lý, chỉ huy của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và chịu sự chỉ đạo nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra quốc phòng quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy quân khu, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; sự quản lý, chỉ huy của Tư lệnh Quân khu, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, sự chỉ đạo nghiệp vụ của Thanh tra Bộ Quốc phòng.

Đối tượng của Thanh tra quốc phòng có các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam có nghĩa vụ chấp hành quy định pháp luật về quân sự, quốc phòng; thực hiện nhiệm vụ và các quy định về chuyên môn - kỹ thuật, các quy định quản lý trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Ngoài ra còn có cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam có liên quan đến pháp luật về quân sự, quốc phòng của Việt Nam.