Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 22/08/2025 18:22

Ngày 22-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định bổ nhiệm Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 22-8.

Thủ tướng có quyết định bổ nhiệm Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: QĐND

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc sinh năm 1968; quê ở Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình). Ông là cử nhân Quân sự chuyên ngành Chỉ huy Tham mưu, Binh chủng hợp thành; Cao cấp lý luận chính trị.

Đại tá Nguyễn Tấn Linh, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7, được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 7. Ảnh: VGP

+ Trước đó, hôm 20-8, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cũng đã ký quyết định của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Tấn Linh, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 7. Quyết định có hiệu lực từ ngày 20-8.