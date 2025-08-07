Bộ Quốc phòng phản hồi kiến nghị sửa tiêu chuẩn BMI khi tuyển quân 07/08/2025 16:36

(PLO)- Cử tri kiến nghị tiêu chuẩn chỉ số BMI trong khám tuyển nghĩa vụ quân sự, dẫn đến tình trạng một số công dân có sức khỏe tốt nhưng không được nhập ngũ...

Bộ Quốc phòng vừa có văn bản phản hồi kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ về tiêu chuẩn chỉ số BMI trong khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Trước đó, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến Bộ Quốc phòng kiến nghị của cử tri Phú Thọ theo Công văn số 602/UBDNGS15 ngày 21-5-2025.

Nội dung kiến nghị nêu: Mục I, phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 6-12-2023 quy định công dân chỉ đạt tiêu chuẩn nhập ngũ khi có chỉ số BMI từ 18,5 đến 29,9.

Điều này dẫn đến tình trạng một số công dân tuy sức khỏe tốt nhưng không đủ BMI theo quy định nên không được nhập ngũ.

Cử tri đề nghị Bộ Quốc phòng nghiên cứu điều chỉnh để phù hợp hơn với thực tiễn khám tuyển hiện nay.

Trả lời kiến nghị của cử tri, Bộ Quốc phòng cũng nói thêm về giá trị chỉ số BMI (Body Mass Index).

Cụ thể, chỉ số BMI là chỉ số thể trọng hay chỉ số khối lượng cơ thể được dùng phổ biến hiện nay do cách tính đơn giản, dễ dàng phát hiện người gầy ốm, suy dinh dưỡng hay thừa cân, béo phì ở các mức độ nặng nhẹ khác nhau.

Chỉ số BMI càng cao thì lượng mỡ trong cơ thể càng nhiều; ngược lại, chỉ số BMI thấp thì cơ thể gầy ốm.

Áp dụng chỉ số BMI trong đánh giá, phân loại sức khỏe đảm bảo khoa học, khách quan hơn khi sử dụng các chỉ số chiều cao, cân nặng riêng biệt và được nhiều nước trên thế giới sử dụng trong tiêu chuẩn sức khoẻ tuyển chọn công dân nhập ngũ.

Trong quá trình xây dựng thông tư mới, Bộ Y tế đã tham khảo tiêu chuẩn BMI của Tổ chức Y tế Thế giới, đồng thời lấy ý kiến từ các chuyên gia đến từ những bệnh viện lớn như Bạch Mai, Nội tiết Trung ương…

Việc áp dụng chỉ số BMI cụ thể vào tiêu chuẩn thể lực được Hội đồng khoa học Bộ Y tế thẩm định, nghiệm thu vào tháng 7-2022.

Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực từ ngày 1-1-2024, Bộ Quốc phòng được giao chủ trì xây dựng thông tư thay thế. Quá trình lấy ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản này đã nhận được sự đồng thuận cao từ các bộ, ngành, địa phương và cơ quan quân sự trước khi ban hành.

Trước thời điểm tháng 7-2025, việc tuyển chọn công dân nhập ngũ được thực hiện đồng thời theo Thông tư 105/2023 và Thông tư 148/2018 của Bộ Quốc phòng.

Trong đó, Thông tư 105 quy định tiêu chuẩn sức khỏe chung; Thông tư 148 bổ sung các quy định về tiêu chuẩn sức khỏe riêng với đối tượng nhập ngũ.

Qua thực tiễn áp dụng Thông tư 105 trong công tác tuyển quân, các đơn vị nhận thấy thể lực chiến sĩ mới đồng đều hơn so với các năm trước.

Tuy nhiên, một số địa phương phản ánh thực tế có những trường hợp công dân cao, gầy, khỏe mạnh nhưng không đạt tiêu chuẩn BMI, dẫn đến không đủ điều kiện nhập ngũ.

Từ phản ánh này, ngày 9-3-2025, Bộ Quốc phòng giao Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật chỉ đạo Cục Quân y chủ trì khảo sát, nghiên cứu và đề xuất điều chỉnh.

Kết quả khảo sát tại 102 đơn vị, bao gồm các đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố và các bệnh viện quân đội cho thấy có sự đồng thuận cao với phương án điều chỉnh chỉ số BMI theo hướng nới rộng giới hạn.

Cụ thể, có 64,7% ý kiến ủng hộ giới hạn từ 18,0–29,9; 55,88% chọn mức từ 17,5–29,9 và một số ít đề xuất các mức thấp hơn.

Trên cơ sở đó, ngày 3-7-2025, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 68/2025/TT-BQP, sửa đổi Thông tư 148/2018.

Theo đó, chỉ số BMI đạt tiêu chuẩn nhập ngũ đã được điều chỉnh xuống mức từ 18,0 đến 29,9, phù hợp hơn với thể trạng đa dạng của công dân.