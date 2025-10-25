Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc gọi công dân nhập ngũ năm 2026 25/10/2025 16:20

(PLO)- Năm 2026, thời gian tuyển chọn và giao nhận công dân nhập ngũ từ ngày 04 đến hết ngày 06 tháng 3 năm 2026.

Mới đây, bộ Quốc phòng đã ban hành hướng dẫn 6544 về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026.

Theo Bộ Quốc phòng, năm 2026 thực hiện tuyển quân gắn với thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp nên đề nghị các địa phương, đơn vị quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015 và các các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành có liên quan.

Về việc tuyển công dân nhập ngũ 2026 sẽ tiến hành tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ một đợt. Thời gian giao nhận quân từ ngày 04 đến hết ngày 06 tháng 3 năm 2026 (từ ngày 16 đến hết ngày 18 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Các tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2025. Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo điều 33 Luật NVQS 2015 thì hằng năm, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân một lần vào tháng hai hoặc tháng ba. Chỉ tiêu và thời gian tuyển quân sẽ thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ.

Bộ Quốc phòng cũng giao cho các địa phương kiện toàn Hội đồng NVQS cấp tỉnh, cấp xã. Phân công nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân và từng thành viên Hội đồng NVQS.

Thực hiện tốt các bước tuyển quân từ rà soát nắm nguồn, đăng ký NVQS và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS. Chỉ đạo nâng cao chất lượng việc bình cử, đề xuất công dân nam tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo đảm dân chủ, công khai... Chú trọng tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng có ngành nghề phù hợp với nhu cầu bố trí, sử dụng của Quân đội, con em vùng đồng bào dân tộc ít người để tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương. Tiếp tục thực hiện tuyển quân “tròn khâu” với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, hạn chế thấp nhất bù đổi, loại trả sau giao nhận quân.

Đối với các đơn vị nhận quân cần phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương giao quân để tuyển, nhận quân đúng địa bàn, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, đúng tiêu chuẩn quy định.

Chuẩn bị tốt mọi mặt bảo đảm huấn luyện chiến sĩ mới. Chú trọng tổ chức, biên chế đủ khung huấn luyện. Thường xuyên duy trì thực hiện nghiêm nền nếp chính quy và kỷ luật Quân đội; tăng cường giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến pháp luật, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho bộ đội. Chủ động kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý nghiêm những sai phạm trong tuyển quân theo quy định của pháp luật....

Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu sau khi giao nhận quân, các đơn vị phải báo cáo tổng kết công tác tuyển quân trước ngày 15-7-2026.