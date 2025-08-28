TP.HCM hỗ trợ tối đa 25 triệu đồng phí mổ mắt cho thanh niên nhập ngũ 28/08/2025 16:35

(PLO)- TP.HCM sẽ hỗ trợ tối đa không quá 12,5 triệu đồng với trường hợp phẫu thuật một mắt và tối đa không quá 25 triệu đồng đối với trường hợp phẫu thuật hai mắt cho thanh niên nhập ngũ.

Chiều 28-8, kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đã thông qua Nghị quyết về chính sách hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ mắt đối với công dân đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trên địa bàn TP.HCM.

Toàn cảnh kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ảnh: TRẦN LINH

Theo đó, TP.HCM sẽ hỗ trợ theo chi phí thực tế nhưng tối đa không quá 12,5 triệu đồng với trường hợp phẫu thuật một mắt và tối đa không quá 25 triệu đồng đối với trường hợp phẫu thuật hai mắt.

Đối tượng được hỗ trợ là công dân thường trú tại TP.HCM đã đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân nhưng không đủ tiêu chuẩn tuyển quân theo quy định vì mắc tật khúc xạ về mắt.

Nếu tình nguyện điều trị tật khúc xạ và được bác sĩ chuyên khoa mắt thăm khám, đánh giá lại đủ tiêu chuẩn tuyển quân sau điều trị, thì sẽ thuộc diện được hỗ trợ. Công dân cũng được hỗ trợ nếu trong trường hợp sau khi phẫu thuật điều trị tật khúc xạ mà xuất hiện biến chứng, dẫn đến kết quả thăm khám, đánh giá vẫn không đủ tiêu chuẩn tuyển quân.

TP.HCM sẽ hỗ trợ tối đa 25 triệu đồng cho thanh niên nhập ngũ từ 1-9. Ảnh: NGUYỆT NHI

UBND TP.HCM phân bổ kinh phí cho UBND xã, phường, đặc khu để chi trực tiếp cho công dân mức hỗ trợ theo quy định.

Các đối tượng được thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết này nhưng không tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân thì UBND xã, phường, đặc khu có trách nhiệm thu hồi chi phí hỗ trợ và nộp ngân sách theo quy định.

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-9-2025.