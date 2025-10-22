TP.HCM công bố 20 chương trình du lịch ẩm thực năm 2025 22/10/2025 14:06

(PLO)- 20 chương trình du lịch ẩm thực mới hứa hẹn mang đến cho du khách hành trình khám phá hương vị và văn hóa đặc trưng của TP.HCM sau khi mở rộng địa giới.

Sáng 22-10, Sở Du lịch TP.HCM tổ chức lễ công bố 20 chương trình du lịch ẩm thực năm 2025, nhằm giới thiệu loạt sản phẩm mới dành cho du khách yêu ẩm thực. Đây là hoạt động nằm trong chiến lược phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của TP, hướng tới định hình ẩm thực như một ngành công nghiệp không khói đầy tiềm năng.

Theo Sở Du lịch, trong bối cảnh TP mở rộng địa giới hành chính, tiềm năng phát triển du lịch ẩm thực ngày càng lớn, góp phần giúp TP.HCM trở thành trung tâm hội tụ tinh hoa ẩm thực trong nước và quốc tế.

TP.HCM họp báo lễ công bố chương trình. Ảnh: TT.

Với lợi thế là đô thị năng động, đa văn hóa, TP đang đẩy mạnh xây dựng các sản phẩm du lịch mới như du lịch đường thủy, văn hóa - lịch sử, sinh thái, cộng đồng, trong đó ẩm thực được xem là sản phẩm chiến lược có sức hút và khả năng cạnh tranh cao trong khu vực.

Lần công bố này, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã giới thiệu các chương trình được thiết kế dựa trên hệ thống dịch vụ ăn uống, mua sắm và điểm tham quan đặc trưng của TP mới sau sáp nhập. Các tour trải nghiệm có thời lượng linh hoạt, từ nửa ngày đến ba ngày, kết hợp giữa ẩm thực đường phố TP.HCM, ẩm thực miệt vườn Bình Dương và hải sản tươi sống vùng biển Vũng Tàu.

Một số sản phẩm nổi bật gồm tour ẩm thực bằng xe Vespa, tour trải nghiệm vườn cacao và quy trình làm sô-cô-la hay chương trình “Vào bếp cùng đầu bếp” ngay tại trung tâm TP.HCM.

Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM - Bùi Thị Ngọc Hiếu cho biết, sau khi mở rộng địa giới, TP có 681 tài nguyên du lịch đủ điều kiện phát triển thành các điểm đến đa dạng, từ không gian đô thị hiện đại, di sản kiến trúc, chợ truyền thống đến vùng sông nước và biển đảo.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM phát biểu tại họp báo. Ảnh: TT.

“Những chương trình du lịch ẩm thực mới không chỉ là hành trình khám phá hương vị, mà còn kể câu chuyện về văn hóa, lịch sử và con người TP mang tên Bác. Đây là bước cụ thể hóa chiến lược phát triển sản phẩm du lịch ẩm thực TP.HCM đến năm 2030, hướng tới mục tiêu đón 10 triệu lượt khách quốc tế và doanh thu 290.000 tỉ đồng trong năm 2025”- bà Hiếu nhấn mạnh.

Sở Du lịch kỳ vọng chuỗi chương trình này sẽ góp phần làm mới trải nghiệm du khách, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, cởi mở, sáng tạo, đồng thời lan tỏa thông điệp “Find your vibes - Tìm đúng chất, chạm đúng cảm”, khẳng định vị thế điểm đến du lịch quốc tế không thể bỏ qua.