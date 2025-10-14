TP.HCM phát triển thêm sản phẩm du lịch độc đáo 14/10/2025 06:00

(PLO)- TP.HCM tiếp tục mở rộng sản phẩm du lịch độc đáo Ngắm TP từ máy bay trực thăng với hai điểm bay tại phường Vũng Tàu và phường Hồ Tràm.

TP.HCM đang mở rộng biên độ phát triển du lịch bằng những sản phẩm độc đáo, từ hành trình ngắm thành phố bằng trực thăng đến các hoạt động du lịch đêm và mạo hiểm.

Thêm hai điểm mới cho tour ngắm TP.HCM từ trên cao

Thực hiện Chỉ thị của UBND TP.HCM về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Sở Du lịch TP.HCM tiếp tục thí điểm sản phẩm Ngắm TP từ máy bay trực thăng tại hai địa điểm là phường Vũng Tàu và phường Hồ Tràm.

Song song đó, TP đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch đêm độc đáo như tham quan bảo tàng ban đêm kết hợp thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm Thảo Cầm Viên về đêm hay các hoạt động thể thao mạo hiểm như flyboard, dù lượn…

Chị Trần Phương Anh (Hà Nội) chia sẻ chị từng trải nghiệm tour ngắm TP.HCM bằng trực thăng và cảm thấy rất ấn tượng. “Ban đầu tôi hơi lo vì chưa từng đi máy bay nhỏ, nhưng khi bay lên rồi thì cảm giác rất khác. Nhìn thành phố từ trên cao thấy rộng và đẹp hơn nhiều. Nếu mở thêm ở Vũng Tàu hay Hồ Tràm thì du khách sẽ rất thích vì vừa được ngắm cảnh biển, vừa có trải nghiệm mới mà trong nước chưa nơi nào có” - chị Phương Anh nói.

Anh Nguyễn Quốc Duy (ngụ tại Dĩ An) thì đặc biệt ấn tượng với hoạt động du lịch đêm. Anh cho rằng các tour đêm đang khiến TP.HCM trở thành điểm đến lý tưởng hơn bao giờ hết... dù là dạo sông, ngồi du thuyền hay xem biểu diễn nghệ thuật ngoài trời đều rất thú vị.

Trước đó, TP.HCM đã thí điểm sản phẩm du lịch Ngắm TP.HCM từ trên cao bằng máy bay trực thăng. Ảnh: TT

Theo đại diện Sở Du lịch TP.HCM, ngành đặt mục tiêu trong năm 2025 đón từ 8,5 - 10 triệu lượt khách quốc tế và 45 - 50 triệu lượt khách nội địa. TP đổi mới mạnh mẽ hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, đồng thời phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao phù hợp với từng mùa du lịch. Mục tiêu hướng đến là nâng cao trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu trung bình của du khách.

Về thị trường nội địa, ngành du lịch tập trung khai thác Đồng bằng sông Cửu Long và vùng phụ cận, hướng đến nhóm khách có mức chi tiêu khá và cao. Còn với thị trường quốc tế, TP ưu tiên các thị trường đã có đường bay kết nối, được miễn thị thực, đồng thời mở rộng sang các thị trường gần và thị trường mới có tốc độ tăng trưởng cao như Trung Đông, Ấn Độ…

Thể chế hóa các mô hình du lịch mới

Sau sáp nhập, TP.HCM có cơ hội lớn để thiết kế lại cấu trúc sản phẩm du lịch, tạo nên chuỗi trải nghiệm liền mạch từ trên cao và dưới nước.

Nếu kết nối hợp lý, TP.HCM hoàn toàn có thể hình thành những hành trình đặc sắc giữa đô thị, biển và thiên nhiên tạo nên bản sắc riêng mà không địa phương nào có được. TP cần tăng tốc số hóa quảng bá, kết nối dữ liệu hành vi du khách và đầu tư mạnh cho hạ tầng dịch vụ đêm. Một đô thị du lịch hiện đại không thể ngủ sớm. Khi kinh tế đêm và du lịch trải nghiệm được phát triển bài bản, TP.HCM sẽ thật sự trở thành trung tâm du lịch hàng đầu Đông Nam Á. Ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch HĐQT Công ty Lửa Việt

Ở góc độ lữ hành, Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt, cho rằng TP có đủ điều kiện để chuyển từ giai đoạn thí điểm sang thể chế hóa các mô hình mới như du lịch trên cao, du lịch mạo hiểm và kinh tế đêm.

“Du khách hiện nay không chỉ tìm nơi để đến mà tìm cảm giác để nhớ. Tour trực thăng hay bảo tàng ban đêm đánh trúng nhu cầu đó vừa mang yếu tố trải nghiệm, vừa tạo hình ảnh đặc trưng cho TP” - ông Vũ nói.

TP.HCM phát triển thêm các hoạt động thể thao mạo hiểm như flyboard, dù lượn... Ảnh: TT

Theo ông Vũ, cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp kết nối, chia sẻ chi phí khai thác để những sản phẩm mới không chỉ dừng lại ở mức thử nghiệm. Đồng thời, việc bán tour theo cụm trải nghiệm thay vì từng dịch vụ riêng lẻ sẽ giúp gia tăng giá trị, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu.

TS Mã Xuân Vinh, giảng viên Khoa Văn hóa và Du lịch, Trường Đại học Sài Gòn, nhận định TP.HCM cần tích hợp mô hình kinh tế đêm, du lịch trên cao và du lịch mạo hiểm vào quy hoạch phát triển đô thị và chiến lược du lịch tổng thể.

TP nên sớm xây dựng khung pháp lý rõ ràng, triển khai mô hình thí điểm có kiểm soát tiến tới thể chế hóa ổn định để doanh nghiệp yên tâm đầu tư dài hạn. Cùng với đó là đẩy mạnh hợp tác công - tư, thu hút các nhà đầu tư chuyên nghiệp thông qua ưu đãi về thuế, mặt bằng và quyền khai thác.

TS Vinh cũng nhấn mạnh yếu tố nguồn nhân lực là then chốt. Các sản phẩm đều đòi hỏi tiêu chuẩn dịch vụ và an toàn rất cao. TP cần đầu tư đào tạo chuyên sâu cho hướng dẫn viên, nhân viên kỹ thuật, cứu hộ, phi công và chuẩn hóa quy trình vận hành.