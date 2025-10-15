TP.HCM được vinh danh hàng loạt hạng mục ở 'Giải Oscar của ngành du lịch thế giới 2025' 15/10/2025 11:13

(PLO)- TP.HCM tiếp tục khẳng định sức hút và vị thế điểm đến hàng đầu khu vực khi được vinh danh với bốn giải thưởng Du lịch thế giới 2025.

Sáng 15-10, Sở Du lịch TP.HCM vừa gửi thông tin về các giải thưởng ngành du lịch TP.HCM đạt được.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, mới đây, tại Hồng Kông (Trung Quốc), TP.HCM một lần nữa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards – WTA) 2025 với bốn hạng mục giải thưởng danh giá này.

Theo thông tin chính thức từ website của WTA, TP.HCM được xướng tên giải hàng đầu châu Á ở các hạng mục: Điểm đến du lịch kinh doanh, Điểm đến lễ hội và sự kiện, Cơ quan quản lý du lịch địa phương và Điểm đến nghỉ dưỡng ngắn ngày tại TP ven biển.

Đáng chú ý, Vũng Tàu (địa danh thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) lần đầu tiên được vinh danh ở hạng mục “Điểm đến nghỉ dưỡng ngắn ngày tại thành phố ven biển hàng đầu châu Á”.

Danh hiệu này góp phần làm nổi bật thêm hình ảnh du lịch biển đảo của Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội quảng bá mạnh mẽ hơn cho thương hiệu du lịch TP.HCM trong khu vực và trên thế giới.

TP.HCM đạt bốn hạng mục giải thưởng Du lịch thế giới 2025. Ảnh: TT

Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM Bùi Thị Ngọc Hiếu cho biết, việc liên tiếp được vinh danh tại “Giải Oscar của ngành du lịch thế giới” là minh chứng rõ nét cho uy tín, sức hấp dẫn và tiềm năng phát triển bền vững của du lịch TP.HCM.

Đồng thời là động lực để ngành du lịch không ngừng đổi mới và sáng tạo hướng tới mục tiêu đưa TP.HCM trở thành trung tâm du lịch hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bên cạnh những thành tích nổi bật của TP.HCM, Việt Nam cũng được WTA 2025 vinh danh ở hai hạng mục quan trọng: Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á.

Nhiều địa phương và doanh nghiệp Việt Nam khác cũng được xướng tên như: Hà Nội - điểm đến thành phố và điểm đến nghỉ dưỡng ngắn ngày hàng đầu châu Á; Vietravel - nhà điều hành tour trọn gói hàng đầu châu Á, công ty lữ hành hàng đầu Việt Nam; Vietnam Airlines - thương hiệu hàng không hàng đầu châu Á.

Công ty Vietravel đạt giải thưởng nhà điều hành tour trọn gói hàng đầu châu Á. Ảnh: MQ.

Bốn giải thưởng du lịch cao quý này không chỉ ghi nhận những nỗ lực vượt bậc trong phát triển du lịch bền vững, mà còn là bước tiến quan trọng trong chiến lược quảng bá thương hiệu “Vibrant Ho Chi Minh City” hình ảnh một điểm đến hấp dẫn, thân thiện, hội nhập và tràn đầy sức sống, khẳng định vị thế của TP.HCM trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

World Travel Awards (WTA) được thành lập năm 1993, là hệ thống giải thưởng uy tín và danh giá bậc nhất trong ngành du lịch - lữ hành toàn cầu, được mệnh danh là “Giải Oscar của ngành du lịch thế giới”.