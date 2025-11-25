Các công ty du lịch thích ứng thế nào với mùa mưa lũ kéo dài? 25/11/2025 11:26

(PLO)- Ngành du lịch Việt đang tìm cách vừa bảo đảm an toàn cho khách, vừa duy trì trải nghiệm sau mùa mưa lũ, đồng thời phát triển các sản phẩm như du lịch chăm sóc sức khỏe hay tour cộng đồng.

Nhiều địa phương liên tục hứng chịu các đợt mưa lũ kéo dài. Điều này khiến nhiều tour du lịch bị hủy, các doanh nghiệp lữ hành phải gấp rút điều chỉnh lịch trình. Trước thách thức này, câu hỏi đặt ra là: ngành du lịch Việt sẽ làm thế nào để phục hồi, đồng thời thích ứng với mưa lũ hàng năm?

Hàng loạt tour du lịch bị hủy, doanh nghiệp đổi tuyến

Ghi nhận từ nhiều doanh nghiệp lữ hành cho thấy du khách chuyển sang các tuyến ít rủi ro hơn. Không ít gia đình và đoàn đông chọn hủy tour vì lo ngại tắc đường hoặc nguy cơ mất an toàn.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du Lịch Việt, cho biết lượng khách đặt tour Đà Lạt giảm đáng kể. Hơn 40% khách đã hoãn hoặc dời lịch, chủ yếu là đoàn đông. Công ty đã chủ động liên hệ khách, đề xuất đổi tuyến sang những điểm ít chịu ảnh hưởng như Nha Trang, Phan Thiết, Bảo Lộc hoặc Buôn Ma Thuột.

Theo doanh nghiệp lữ hành, lượng khách đặt tour Đà Lạt đã giảm đáng kể, khi hơn 40% du khách hoãn hoặc dời lịch khởi hành. Ảnh: TT.

Theo đại diện Công ty CP Công nghệ Du lịch Gotadi, một số đoàn chỉ xin dời lịch để theo dõi diễn biến thời tiết. Nhóm khách quen điểm đến hoặc đã chốt kế hoạch từ sớm vẫn tiếp tục hành trình. Diễn biến này cho thấy sự phân hóa rõ rệt trong hành vi du lịch khi thời tiết bất lợi. Điều này cũng đặt ra yêu cầu tăng cường thông tin và cảnh báo từ phía doanh nghiệp.

Để ứng phó, ông Vũ cho biết công ty đã chuyển từ thế bị động sang chủ động quản trị rủi ro. Nhân viên liên tục cập nhật thông tin từ cơ quan chức năng, hệ thống cảnh báo địa phương, đối tác vận chuyển và khách sạn. Từ đó, công ty khuyến nghị du khách tránh khu vực có nguy cơ sạt lở.

Ông Vũ chia sẻ: "Việc tư vấn đổi tuyến, hoãn ngày khởi hành hoặc chuyển sang điểm đến an toàn hơn được triển khai ngay khi xuất hiện dấu hiệu thời tiết xấu. Trường hợp đoàn vẫn khởi hành, phương tiện sẽ được chia nhỏ, di chuyển vào khung giờ an toàn. Tình trạng đường sá được cập nhật liên tục. Nếu thời tiết xấu, doanh nghiệp sẽ tạm dừng hành trình để bảo đảm an toàn tuyệt đối".

Về sản phẩm, các doanh nghiệp lữ hành miền Trung cũng có thể phát triển tour du lịch cộng đồng. Du khách được tham gia trực tiếp dọn dẹp sau lũ. Việc này vừa hỗ trợ người dân vừa cảm nhận sâu hơn về đời sống và nghị lực của cộng đồng địa phương.

Ông Lê Trương Hoàng Nam, Phó Trưởng phòng Phát triển sản phẩm Vietravel, cho biết do mưa bão ảnh hưởng thường niên, công ty luôn chuẩn bị các kịch bản dự phòng. Nếu hiện tượng thời tiết cực đoan tiếp tục, cần có chiến lược dài hạn cho sản phẩm du lịch ứng phó thiên tai.

Ông Nam nhấn mạnh: "Chúng tôi có thể điều chỉnh ngắn hạn, nhưng nếu năm nào cũng mưa bão dày, cần tái cấu trúc tour và phát triển thêm sản phẩm mùa mưa".

Tại TP Huế, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp với khí hậu mưa nhiều có thể phát triển mạnh, ví dụ như ngâm chân hay tắm nước nóng. Những hoạt động này vừa giúp du khách thư giãn, vừa tăng cường sức đề kháng trong thời tiết ẩm lạnh. Đây sẽ trở thành lựa chọn an toàn và hấp dẫn trong mùa mưa bão.

Hỗ trợ doanh nghiệp, nhanh chóng đón khách sau bão

Đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết Cục đã đề nghị Sở Du lịch các địa phương khẩn trương nắm bắt khó khăn. Từ đó, Sở Du lịch tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch. Các hộ làm du lịch cộng đồng trên địa bàn khu vực bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ cũng cần được hỗ trợ. Mục tiêu là sớm ổn định đời sống sản xuất, kinh doanh sau mưa bão.

Theo Cục Du lịch Quốc gia, doanh nghiệp cần rà soát, đánh giá toàn diện mức độ thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch. Qua đó, các đơn vị tập trung nguồn lực để nhanh chóng sửa chữa, khắc phục cơ sở hạ tầng bị hư hỏng sau mưa bão.

Các đơn vị cũng cần xây dựng kế hoạch, lộ trình mở cửa trở lại đối với các điểm đến, dịch vụ du lịch bị ảnh hưởng bởi bão một cách an toàn, hiệu quả. Đồng thời, các đơn vị tổ chức vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng trong khuôn viên cơ sở để đảm bảo cảnh quan du lịch sạch, đẹp.

Các đơn vị xây dựng lộ trình mở cửa trở lại đối với các điểm đến bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Ảnh: TT.

Ông Nguyễn Văn Hòa, chuyên gia du lịch, cho rằng để ngành du lịch Việt Nam phục hồi sau trận lũ lụt cần kết hợp đồng thời các giải pháp ngắn hạn và dài hạn. Về ngắn hạn, doanh nghiệp nên tập trung sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hỏng. Đồng thời, doanh nghiệp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng và triển khai các tour thay thế an toàn.

Về dài hạn, ngành cần phát triển chiến lược dựa trên khả năng chống chịu. Điều này bao gồm nâng cấp hạ tầng giao thông, xanh hóa các khu vực ven sông, ven biển. Ngoài ra còn có việc xây dựng các điểm đến "chống chịu thiên tai".

Ông Hòa chia sẻ: "Chúng ta không chỉ phục hồi sau thiên tai, mà cần chủ động dự báo, chuẩn bị và thiết kế các sản phẩm du lịch thích ứng với biến đổi khí hậu. Điều này nhằm đảm bảo ngành du lịch phát triển bền vững".

TS Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch, cho biết sau mỗi trận lũ lụt, việc phục hồi nhanh chóng các dịch vụ du lịch là cần thiết. Nhưng quan trọng hơn là xây dựng các sản phẩm du lịch linh hoạt và bền vững.

TS Minh nói: "Ngành cần đa dạng hóa điểm đến, phát triển tour trong nhà hoặc du lịch chăm sóc sức khỏe. Việc kết hợp với công nghệ thông tin để cập nhật tình hình thời tiết và giao thông cho khách cũng rất quan trọng. Đồng thời, việc hợp tác với chính quyền địa phương trong việc duy trì hạ tầng và bảo vệ môi trường sẽ giúp du lịch không chỉ hồi phục mà còn tăng khả năng chống chịu trước các thiên tai tiếp theo".