3 tháng nước rút để du lịch Việt Nam chạm mốc 25 triệu khách quốc tế 09/10/2025 06:00

(PLO)- Mục tiêu đón 25 triệu khách quốc tế trong năm 2025 là thách thức lớn và quan trọng hơn cả là du lịch Việt Nam đang chọn hướng phát triển bền vững, lấy chất lượng làm thước đo thành công.

Với 15,6 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng đầu năm, mục tiêu đón 25 triệu lượt khách trong năm 2025 là một thách thức lớn nhưng không phải bất khả thi. Để đạt được mục tiêu này, ngành du lịch Việt Nam phải thu hút thêm gần 10 triệu lượt khách trong ba tháng cuối năm, tương đương mức tăng 64% so với 9 tháng trước đó.

Chỉ số chất lượng quan trọng hơn số lượng

Quý IV vốn là mùa cao điểm của du lịch Việt Nam nhờ thời tiết thuận lợi, nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội lớn và đặc biệt là dòng khách Đông Bắc Á (Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc) đi tránh rét.

Tuy nhiên, theo TS Phạm Hương Trang, giảng viên ngành Quản trị du lịch và khách sạn (Đại học RMIT), ngay cả trong những năm du lịch tăng trưởng mạnh nhất trước đại dịch, lượng khách quý IV cũng chỉ chiếm khoảng 30-35% tổng cả năm. Thêm vào đó, kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, sức mua du lịch từ các thị trường trọng điểm như Trung Quốc chưa phục hồi hoàn toàn, trong khi cạnh tranh với các điểm đến trong khu vực như Thái Lan, Singapore ngày càng gay gắt.

Theo TS Trang, mục tiêu 25 triệu lượt khách chỉ có thể đạt được nếu có những đột phá mạnh mẽ trong chính sách và chiến lược marketing, nhưng rủi ro không đạt được vẫn khá cao. Con số khoảng 20-23 triệu lượt khách có thể thực tế hơn.

Ngành Du lịch Việt Nam cần những đột phá mạnh mẽ trong chính sách và chiến lược marketing để đón khách quốc tế trong những tháng cuối năm 2025. Ảnh: TT



Các chuyên gia du lịch cho rằng thay vì chỉ nhìn vào số lượng, ngành du lịch cần quan tâm nhiều hơn đến chất lượng. Những chỉ số như mức chi tiêu bình quân, thời gian lưu trú, tỉ lệ khách quay lại hay mức độ hài lòng của du khách phản ánh rõ hơn hiệu quả phát triển. Một điểm đến có 20 triệu khách với chi tiêu cao, trải nghiệm tốt sẽ bền vững hơn nhiều so với 25 triệu khách nhưng dịch vụ xuống cấp và hạ tầng quá tải.

Du lịch bền vững là chiến lược dài hạn, đòi hỏi sự cân bằng giữa tốc độ và chất lượng, giữa lợi nhuận ngắn hạn và uy tín lâu dài. Vì thế, dù chưa đạt 25 triệu lượt khách nhưng nếu dịch vụ tốt hơn, du khách hài lòng hơn và điểm đến được bảo tồn tốt hơn, đó mới là thành công thực sự. TS Phạm Hương Trang - Đại học RMIT

Theo TS Trang, câu hỏi quan trọng không phải là có đạt 25 triệu hay không, mà là chúng ta đang phát triển du lịch theo hướng nào? Đây là thời điểm để ngành du lịch nhìn lại chiến lược, liệu chúng ta có đang quá chú trọng vào số lượng mà bỏ quên chất lượng hay không.

Thu hút khách lưu trú lâu, chi tiêu cao

Đồng quan điểm, ThS Hà Quách, giảng viên ngành Quản trị du lịch và khách sạn (Đại học RMIT), cho rằng nếu chưa đạt mục tiêu đề ra, cần nhìn nhận vấn đề trong một bức tranh toàn diện hơn, thay vì chỉ đánh giá qua tổng số lượt khách quốc tế. Hai yếu tố phản ánh chất lượng tăng trưởng bền vững hơn chính là thời gian lưu trú trung bình và mức chi tiêu bình quân của du khách.

Chẳng hạn, nhóm khách châu Âu thường có hành trình dài ngày tại Đông Nam Á (trung bình 8 - 20 ngày). Theo tạp chí Condé Nast, 10–14 ngày là khoảng thời gian lý tưởng để khám phá Việt Nam. Đây cũng là nhóm khách có mức chi tiêu cao từ 1.500 - 2.500 USD/chuyến. Nhóm khách này ưu tiên trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, thiên nhiên và du lịch bền vững.

Nhóm khách lưu trú lâu và chi tiêu cao là chìa khóa ngành Du lịch Việt Nam hướng đến chất lượng. Ảnh: TT

Đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết để đạt mục tiêu đón 25 triệu khách quốc tế trong năm 2025, toàn ngành từ cơ quan quản lý, địa phương đến doanh nghiệp và cộng đồng cần nỗ lực tổng thể.

Trong giai đoạn nước rút cuối năm, ngành du lịch cần tập trung khai thác mạnh các thị trường tiềm năng, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường bán hàng trực tuyến và mở rộng mạng lưới hàng không. Đặc biệt là các chuyến bay thẳng và bay thuê bao nguyên chuyến (charter) đến Ấn Độ, Úc, Nga, Mỹ.

Đồng thời, Việt Nam nên tận dụng lợi thế mùa cao điểm để tổ chức nhiều sự kiện quốc tế quy mô lớn từ văn hóa, thể thao, golf đến thương mại. Qua đó thu hút dòng khách đến các điểm đến trọng điểm như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng và TP.HCM.

Ngành du lịch TP.HCM đang hướng đến giai đoạn nước rút cuối năm với kỳ vọng bứt phá, khai thác mạnh mùa cao điểm lễ hội, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026. TP sẽ ra mắt "Hộ chiếu ẩm thực", tái bản "Cẩm nang ẩm thực TP.HCM", giới thiệu nhiều tour ẩm thực chuyên đề cùng chuỗi sự kiện lớn như Lễ hội Sông nước (tháng 10), Tuần lễ Du lịch (tháng 12)... Đồng thời, đẩy mạnh quảng bá điểm đến tại Mỹ, Anh, Singapore, Hàn Quốc và các thị trường trọng điểm khác.

Các chuyên gia du lịch đề xuất trong giai đoạn tới, ngành du lịch nên tập trung phát triển xu hướng du lịch chậm. Xu hướng này khuyến khích khách lưu trú dài ngày, khám phá sâu văn hóa, ẩm thực và thiên nhiên.

Nhóm khách này thường là người lớn tuổi hoặc có điều kiện kinh tế, đi ít chuyến hơn nhưng ở lại lâu và chi tiêu nhiều hơn cho các trải nghiệm giá trị như chăm sóc sức khỏe, ẩm thực cao cấp hay tour chuyên sâu.