Du lịch Việt lập kỷ lục nhờ chính sách visa, sự kiện mang tầm quốc tế 30/08/2025 09:19

(PLO)- Ngành du lịch Việt Nam đang chứng kiến giai đoạn vàng phát triển khi chính sách visa cởi mở, chuỗi kỷ niệm sự kiện lịch sử trọng đại cùng nhiều hoạt động quốc tế đã đưa lượng khách quốc tế lên mức kỷ lục.

Trong 7 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã đón tới 12,2 triệu lượt khách quốc tế, đánh dấu mức tăng trưởng ấn tượng 22,5% so với cùng kỳ năm 2024. Các chuyên gia đánh giá mức tăng trưởng chưa từng có này là kết quả của hàng loạt sáng kiến chiến lược từ Chính phủ, chiến dịch marketing hiệu quả cùng khả năng nắm bắt xu hướng du lịch toàn cầu đang thay đổi.

Sự kết hợp hoàn hảo thúc đẩy du lịch Việt bùng nổ

Năm 2025, ngành du lịch Việt Nam ghi nhận sự bùng nổ vượt bậc, phá vỡ mọi kỷ lục trước đó và khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Thành công này đến từ nhiều yếu tố then chốt như chính sách thị thực cởi mở, hạ tầng hàng không phát triển và sự đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

TS Daisy Kanagasapapathy, Phó chủ nhiệm bộ môn Quản trị du lịch và khách sạn tại RMIT Việt Nam, đánh giá việc mở rộng thị thực điện tử (e-visa) cho toàn bộ quốc tịch, với thời hạn lưu trú đến 90 ngày và cho phép nhập cảnh nhiều lần, cùng việc mở rộng danh sách các nước miễn thị thực đã giúp Việt Nam giảm đáng kể các rào cản, trở thành điểm đến hấp dẫn, dễ tiếp cận hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực.

Song song với đó, Việt Nam đã tăng cường mạnh mẽ kết nối hàng không. TS Kanagasapapathy nhấn mạnh: “Bầu trời Việt Nam chưa bao giờ nhộn nhịp như hiện nay."

Hàng loạt đường bay thẳng quốc tế được mở, trong đó có các tuyến quan trọng kết nối châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Đông thu hút đông đảo du khách từ các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, cùng lượng khách tăng trưởng mạnh từ Anh và Đức.

TP.HCM tiếp tục là điểm đến hàng đầu của khách quốc tế . Ảnh: T. TRINH

Năm 2025 cũng đánh dấu kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước - một sự kiện lịch sử mang ý nghĩa sâu sắc. Chính phủ và ngành du lịch đã khai thác hiệu quả mốc son này thông qua chiến dịch “Việt Nam: Hành trình thống nhất”, quảng bá các địa danh lịch sử như Dinh Thống Nhất, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, kết hợp với những điểm đến thiên nhiên nổi tiếng như vịnh Hạ Long hay Sa Pa.

Không dừng lại ở dòng khách nghỉ dưỡng truyền thống, Việt Nam đang tiên phong khai thác các xu hướng du lịch ngách nhằm phục vụ nhiều đối tượng khác nhau. Một ví dụ tiêu biểu là việc thúc đẩy phát triển thị trường du lịch Halal.

Thông qua đầu tư vào hệ thống chứng nhận thực phẩm, quảng bá cơ sở lưu trú đáp ứng tiêu chuẩn Halal, đồng thời gia tăng khả năng tiếp cận các cơ sở cầu nguyện, Việt Nam dần trở thành điểm đến thân thiện hơn với du khách Hồi giáo từ Indonesia, Malaysia và các quốc gia Trung Đông.

Việt Nam đã thành công trong việc mở rộng sức hấp dẫn vượt ra ngoài du lịch biển và văn hóa truyền thống. Sự phát triển của các loại hình du lịch mạo hiểm như đi bộ đường dài, khám phá hang động, đi phượt bằng xe máy, kết hợp với các mô hình nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe và du lịch sinh thái. Một yếu tố quan trọng khác góp phần thúc đẩy tăng trưởng là việc đầu tư liên tục vào cơ sở hạ tầng, chẳng hạn như mở rộng sân bay tại các thành phố lớn. Những cải tiến này nâng cao trải nghiệm du lịch tổng thể và giúp du khách dễ dàng khám phá nhiều vùng miền trên khắp đất nước. Cuối cùng, Việt Nam đang mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu thông qua các chiến dịch marketing chiến lược, nhằm quảng bá đa dạng sản phẩm du lịch. Các cơ quan du lịch đã triển khai những chiến dịch truyền thông nổi bật như “Khám phá Việt Nam” và “Việt Nam - Điểm đến quanh năm”, giới thiệu các điểm đến và trải nghiệm theo mùa thông qua các nền tảng số, hợp tác với người ảnh hưởng và quảng cáo truyền thống. TS Jackie Ong, giảng viên cấp cao ngành Quản trị du lịch và khách sạn tại RMIT Việt Nam

Nguồn nhân lực là yếu tố then chốt

Dù mức tăng trưởng hiện tại rất ấn tượng, Việt Nam vẫn đặt trọng tâm vào phát triển lâu dài và bền vững. Các chuyên gia trường Đại học RMIT Việt Nam cho rằng, khi lượng khách ngày càng tăng, việc bảo vệ di sản thiên nhiên và văn hóa của đất nước trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Do đó, cần chú trọng phát triển các cơ sở lưu trú thân thiện với môi trường, quản lý rác thải có trách nhiệm và triển khai các sáng kiến du lịch cộng đồng để duy trì sức hút lâu dài.

Ngành du lịch Việt Nam cần triển khai các giải pháp để giữ chân du khách. Ảnh: TT.

Song song đó, việc tận dụng sức mạnh số hóa cũng đóng vai trò quan trọng trong nâng cao trải nghiệm của du khách. Các nền tảng tích hợp cho phép đặt phòng, định vị, truy cập thông tin kết hợp với công nghệ mới như AR và VR sẽ giúp làm phong phú thêm trải nghiệm văn hóa, đáp ứng kỳ vọng của du khách hiện đại.

Trong khi các trung tâm du lịch lớn tiếp tục phát triển mạnh mẽ, việc khai thác và quảng bá những điểm đến ít được biết đến như đồng bằng sông Cửu Long hay Tây Nguyên sẽ góp phần phân bổ dòng khách đồng đều hơn, đồng thời giảm áp lực cho các điểm đến nổi tiếng.

Bên cạnh đó, ngành du lịch Việt Nam cũng định hướng thu hút nhóm khách có giá trị cao thông qua việc phát triển các trải nghiệm sang trọng, hạ tầng du lịch y tế và mô hình kết hợp hội nghị, hội thảo (MICE), nhằm gia tăng lợi nhuận kinh tế.

Cuối cùng, đầu tư vào nguồn nhân lực được coi là yếu tố then chốt, bởi một lực lượng lao động lành nghề chính là nền tảng để cung cấp dịch vụ xuất sắc và nâng cao chất lượng ngành.

Nhìn tổng thể, ngành du lịch Việt Nam năm 2025 không chỉ phục hồi mạnh mẽ mà còn đạt mức tăng trưởng chưa từng có, minh chứng cho sự hoạch định chiến lược, khả năng thích ứng và sự nhạy bén với xu hướng toàn cầu.