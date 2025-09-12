Sự hợp lực giữa Y tế và Du lịch có đủ sức nâng tầm du lịch y tế Việt Nam? 12/09/2025 09:08

(PLO)- Sự hợp lực giữa ngành y tế và du lịch được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ, đưa du lịch y tế Việt Nam phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bền vững và đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) cùng Bộ Y tế đã ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch y tế hiệu quả và bền vững giai đoạn 2025-2030.

Trong bối cảnh nhu cầu kết hợp khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng ngày càng tăng, du lịch y tế đang nổi lên như một xu hướng toàn cầu. Sự phối hợp giữa hai ngành không chỉ mở ra cơ hội gia tăng giá trị kinh tế mà còn góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Xây dựng cơ chế cho DN du lịch tiếp cận dịch vụ y tế

Theo thỏa thuận, hai bộ sẽ phối hợp xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách tạo thuận lợi cho doanh nghiệp du lịch tiếp cận dịch vụ y tế. Đồng thời, chương trình sẽ hỗ trợ các cơ sở y tế nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường đào tạo nhân lực và nâng cao nhận thức chung về du lịch y tế.

Trong đó, ngành du lịch sẽ mở rộng, khuyến khích các dịch vụ chăm sóc sức khỏe kết nối với cơ sở y tế, trong khi ngành y tế tập trung đầu tư vào dịch vụ chất lượng cao, liên kết với các doanh nghiệp lữ hành để đẩy mạnh thu hút người nước ngoài đến Việt Nam khám, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, chương trình quảng bá du lịch thường niên sẽ đẩy mạnh giới thiệu các thế mạnh của y học Việt Nam, từ y học cổ truyền đến các dịch vụ y tế tiên tiến, qua đó xây dựng những gói dịch vụ phù hợp để quảng bá trong và ngoài nước.

Trong khuôn khổ hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM lần thứ 19, Bộ VH-TT&DL cùng Bộ Y tế cùng ký kết hợp tác phát triển du lịch y tế giai đoạn 2025-2030. Ảnh: Thuận Văn.

Đại diện Bộ VH-TT&DL khẳng định, sự hợp tác này nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và nguồn lực của cả hai ngành, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Mục tiêu hướng tới là xây dựng Việt Nam trở thành điểm đến uy tín về du lịch y tế trong khu vực và trên thế giới, phát triển hệ thống dịch vụ y tế gắn với du lịch, cũng như tạo điều kiện triển khai các mô hình thí điểm nhằm nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, với lợi thế về y học cổ truyền, đội ngũ y bác sĩ tay nghề cao cùng chi phí dịch vụ cạnh tranh, Việt Nam được đánh giá là điểm đến tiềm năng để phát triển du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe.

Những năm gần đây, việc hệ thống y tế được nâng cấp liên tục, chất lượng dịch vụ không ngừng cải thiện đã giúp Việt Nam thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước tìm đến khám chữa bệnh, phục hồi sức khỏe kết hợp nghỉ dưỡng. Nhiều địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang hay Phú Quốc đang tích cực triển khai các sản phẩm du lịch gắn với dịch vụ y tế, góp phần định hình loại hình du lịch đặc thù đầy triển vọng này.

Quy hoạch cụ thể cho các điểm đến

Theo dự thảo Đề án phát triển dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao gắn với du lịch y tế giai đoạn 2025-2030 của Bộ Y tế, chương trình sẽ được triển khai toàn quốc, ưu tiên các địa phương có thế mạnh về du lịch và hệ thống y tế hiện đại. Đến năm 2030, tối thiểu 5 địa phương trọng điểm gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh và Khánh Hòa sẽ hình thành mô hình du lịch y tế tích hợp giữa bệnh viện, khách sạn, khu nghỉ dưỡng và doanh nghiệp lữ hành.

Giai đoạn 1 (2025-2027) sẽ thí điểm tại một số bệnh viện và địa phương, phát triển 10–15 gói dịch vụ kết hợp y tế - du lịch - nghỉ dưỡng, đồng thời triển khai truyền thông, xúc tiến và đào tạo nhân lực. Giai đoạn 2 (2027-2030) sẽ mở rộng ra toàn quốc, tiến tới thống nhất quy trình tiếp nhận, chăm sóc, thanh toán và quảng bá dịch vụ cho khách quốc tế, cũng như tăng cường liên kết với các tổ chức bảo hiểm quốc tế.

Theo các chuyên gia, sự hợp tác giữa Bộ VH-TT&DL và Bộ Y tế là bước đi cần thiết để khai thác hiệu quả lợi thế kép của Việt Nam. Việc liên kết sẽ giúp chuẩn hóa quy trình dịch vụ, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh gắn với nghỉ dưỡng, đồng thời tạo dựng niềm tin cho du khách quốc tế. Đặc biệt, sự phối hợp này còn mở ra cơ hội xây dựng các sản phẩm du lịch y tế đặc thù, quảng bá thế mạnh về y học cổ truyền, nha khoa và phục hồi chức năng – những lĩnh vực mà Việt Nam có lợi thế cạnh tranh.

Để phát triển du lịch y tế, Việt Nam cần tập trung đầu tư hạ tầng và các cơ sở phụ trợ tương xứng với quy mô. Ảnh: TU.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Vina Group, nhận định để phát triển du lịch y tế, Việt Nam cần có sự đầu tư tương xứng về hạ tầng, cơ sở vật chất phụ trợ, đồng thời tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá thường xuyên để xây dựng hình ảnh và thương hiệu.

Theo ông Mẫn, để khai thác hiệu quả tiềm năng, ngành du lịch TP.HCM cùng các doanh nghiệp lữ hành và hệ thống y tế công – tư cần tăng cường liên kết chặt chẽ, chia sẻ thông tin thường xuyên dựa trên trải nghiệm thực tế. "Điều này vừa giúp đánh giá đúng nhu cầu khách hàng, khắc phục hạn chế, vừa đưa ra giải pháp khả thi, tạo hướng đi riêng phù hợp với xu thế chung"- ông Mẫn nhấn mạnh.

Ngoài ra, cần sớm có quy hoạch cụ thể cho các điểm đến và cơ sở y tế để hình thành những sản phẩm đặc thù. Việc phát triển thương hiệu du lịch y tế Việt Nam nên khởi đầu từ những thế mạnh sẵn có như nha khoa, y học cổ truyền và phục hồi chức năng.