TP.HCM giành cú đúp giải Vàng tại giải thưởng uy tín bậc nhất thế giới 26/09/2025 17:49

(PLO)- Lễ hội Sông nước TP.HCM năm 2024 đã giành hai giải Vàng tại Giải thưởng International Business Awards (IBA) lần thứ 22, khẳng định vị thế điểm đến văn hóa - du lịch hàng đầu của TP.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, lễ hội Sông nước TP.HCM 2024 đã giành hai giải Vàng tại Giải thưởng International Business Awards (IBA) lần thứ 22 năm 2025. Cụ thể, lễ hội được vinh danh ở hạng mục Lễ hội nghệ thuật, giải trí & công chúng, trong khi chương trình nghệ thuật khai mạc “Chuyến tàu Huyền thoại” tiếp tục thắng giải sự kiện văn hóa. Lễ trao giải IBA 2025 sẽ diễn ra vào ngày 10-10-2025 tại Bồ Đào Nha.

IBA là một trong những giải thưởng uy tín bậc nhất thế giới thuộc hệ thống Stevie Awards của Mỹ, được ví như giải Oscar dành cho lĩnh vực kinh tế. Hồ sơ dự thi được hội đồng tối thiểu 5 giám khảo quốc tế chấm điểm nghiêm ngặt theo 4 tiêu chí: Lý do ra đời, mục tiêu, cách thức triển khai và hiệu quả thực tiễn.

Lễ hội Sông nước TP.HCM 2024 đã giành hai giải Vàng tại IBA năm 2025. Ảnh: SDL.

Đại diện Sở Du lịch TP.HCM cho biết, chiến thắng này là niềm tự hào không chỉ của riêng lễ hội mà còn khẳng định vị thế hội nhập quốc tế của thành phố. Từ dòng chảy văn hóa - lịch sử, TP.HCM đã kiến tạo một lễ hội đương đại, gắn kết cộng đồng, tạo sức hút với du khách trong nước và quốc tế. Đây cũng là động lực để thành phố tiếp tục phát triển Lễ hội Sông nước thành sản phẩm văn hóa đặc trưng, góp phần nâng tầm hình ảnh điểm đến và kích cầu du lịch - kinh tế.

Năm 2024, lễ hội ghi dấu ấn với vở đại nhạc kịch khai mạc “Chuyến tàu Huyền thoại” gồm 5 chương, quy tụ gần 1.000 diễn viên, nghệ nhân và nghệ sĩ hàng đầu. Trong 10 ngày, sự kiện thu hút hơn 4,5 triệu lượt người tham gia, tổng cộng 1,301 triệu lượt khách (trong đó có 121.000 khách quốc tế), mang lại doanh thu du lịch ước đạt 4.250 tỉ đồng.

Tiếp nối thành công, Lễ hội Sông nước TP.HCM lần thứ 3 năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 29-11 đến 31-12. Chương trình khai mạc với chủ đề “Nhịp cầu xuyên không” được định hướng là Signature Show độc đáo, tái hiện hành trình kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai qua sân khấu nhạc vũ kịch thực cảnh kết hợp điện ảnh, âm nhạc, xiếc, ảo thuật cùng công nghệ trình diễn hiện đại, mang màu sắc khoa học viễn tưởng.