Phát hiện vali hư hỏng sau chuyến bay, cần làm ngay 4 bước sau 23/11/2025 13:18

(PLO)- Hành khách tuyệt đối không vội vã rời khỏi khu vực nhận hành lý khi phát hiện vali sau chuyến bay bị trầy xước, móp méo hoặc gãy bánh.

Sau một chuyến bay dài, hành khách thường chỉ muốn nhanh chóng nhận hành lý và rời khỏi sân bay. Tuy nhiên, việc nhận lại chiếc vali ký gửi trong tình trạng hư hỏng, trầy xước, thậm chí gãy bánh xe là một trải nghiệm không hề dễ chịu.

Để đảm bảo quyền lợi nhận bồi thường từ hãng hàng không, hành khách cần nắm vững các bước xử lý. Sai lầm lớn nhất là mang vali rời khỏi khu vực băng chuyền.

Theo lời khuyên của các chuyên gia hàng không, đây là quy trình chi tiết mà hành khách cần thực hiện ngay lập tức tại sân bay để lập hồ sơ khiếu nại.

1. Không vội rời khỏi khu vực nhận hành lý

Hành khách tuyệt đối không vội vã rời khỏi khu vực nhận hành lý (khu vực băng chuyền) khi phát hiện vali có vấn đề. Khi hành khách đã bước ra khỏi cửa, việc khiếu nại sẽ gặp nhiều khó khăn. Hãng hàng không có thể cho rằng hư hỏng xảy ra bên ngoài khu vực kiểm soát của sân bay.

2. Thu thập bằng chứng ngay lập tức

Hành khách cần chụp ảnh rõ ràng tình trạng hư hỏng của vali, ví dụ như vết nứt, móp, bánh xe bị gãy hoặc trầy xước nghiêm trọng. Cần chụp lại cuống thẻ hành lý (có mã vạch, tên hành khách và mã chuyến bay) mà nhân viên check-in đã dán lên vali. Hành khách cũng phải giữ lại cuống vé máy bay, vì đây là giấy tờ cần thiết để làm thủ tục khiếu nại.

Khi vali ký gửi bị trầy xước, hư hỏng điều quan trọng nhất là hành khách phải hành động ngay lập tức tại sân bay. Ảnh minh họa

3. Đến quầy khiếu nại hành lý

Ngay trong khu vực nhận hành lý, hành khách hãy tìm quầy có biển hiệu: "Lost and Found" (Thất lạc và Tìm thấy), "Baggage Service" hoặc "Baggage Claims" (dịch vụ hành lý); hoặc hành khách tìm đến quầy đại diện của hãng hàng không vừa bay.

4. Lập báo cáo bất thường về hành lý (PIR)

Đây là thủ tục bắt buộc để bảo vệ quyền lợi của hành khách. Hành khách thông báo cho nhân viên, trình bày rõ ràng tình trạng hư hỏng của vali và đưa ra các bằng chứng đã chụp.

Nhân viên sẽ yêu cầu hành khách cung cấp: Cuống vé máy bay, cuống thẻ hành lý (mẩu giấy nhỏ dán lên vé hoặc hộ chiếu) và hộ chiếu hoặc căn cước công dân.

Hành khách cần điền vào mẫu PIR, đây là văn bản quan trọng nhất, xác nhận rằng hành khách đã báo cáo sự việc ngay tại sân bay. Hành khách hãy mô tả chi tiết hư hỏng và đặc điểm vali (màu sắc, thương hiệu).

Tùy mức độ hư hỏng của vali, hãng bay sẽ đề xuất các phương án cho khách hàng.

Sau khi hành khách lập báo cáo PIR, tùy thuộc vào mức độ hư hỏng của vali và chính sách của hãng, hãng có thể đề nghị sửa chữa, đổi vali mới nếu vali bị hư hỏng quá nặng không thể sửa chữa; bồi thường một khoản tiền để hành khách tự mua vali mới...

Hầu hết các hãng hàng không sẽ miễn trừ trách nhiệm đối với các vết trầy xước nhỏ, vết bẩn, móp nhẹ. Hành khách chỉ nên khiếu nại khi hư hỏng rõ ràng ảnh hưởng đến chức năng sử dụng, ví dụ như gãy bánh xe, gãy tay cầm, thùng vali rách hoặc vỡ.

Nếu hành khách có mua bảo hiểm du lịch, hãy kiểm tra xem hợp đồng có bao gồm điều khoản bồi thường cho hành lý bị hư hỏng không. Báo cáo PIR là giấy tờ bắt buộc để làm việc với công ty bảo hiểm.