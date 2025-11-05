Cục Hàng không yêu cầu chấn chỉnh khâu cân hành lý xách tay 05/11/2025 15:41

(PLO)- Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các hãng hàng không và đơn vị phục vụ mặt đất rà soát quy trình kiểm tra, cân hành lý xách tay tại sân bay nhằm tránh gây phiền hà cho hành khách và đảm bảo khởi hành đúng giờ.

Thời gian gần đây, hình ảnh kiểm tra hành lý xách tay của một số hãng hàng không và đơn vị phục vụ mặt đất chưa thực sự chuyên nghiệp, thậm chí gây phiền hà cho hành khách.

Để đảm bảo an toàn, khởi hành đúng giờ và nâng cao chất lượng dịch vụ, Cục Hàng không đề nghị các hãng nhanh chóng rà soát quy trình kiểm soát hành lý xách tay, tránh ùn tắc tại quầy làm thủ tục và cửa lên máy bay, đồng thời sử dụng thiết bị cân hành lý đạt chuẩn, có tính thẩm mỹ.

Các hãng cũng cần tăng cường tuyên truyền quy định về hành lý trên website, phòng vé, hệ thống đại lý và quán triệt nhân viên phục vụ hành khách với thái độ chuyên nghiệp, thân thiện.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu chấn chỉnh quy trình kiểm tra hành lý xách tay tại sân bay. Ảnh: TT.

Trên thực tế, việc kiểm tra trọng lượng hành lý xách tay ngay trước cửa lên máy bay không chỉ được áp dụng ở Việt Nam. Nhiều hãng quốc tế như Ryanair, Wizz Air, ANA, JAL, AirAsia, Southwest Airlines hay Delta Airlines đều kiểm soát chặt hành lý cabin nhằm đảm bảo an toàn bay và giữ chuẩn dịch vụ.

Theo các chuyên gia hàng không, việc hành khách mang quá nhiều đồ xách tay sẽ kéo dài thời gian lên, xuống máy bay, ảnh hưởng đến cân bằng trọng lượng, tiêu hao nhiên liệu và độ đúng giờ của chuyến bay.

Việc siết chặt kiểm soát hành lý xách tay không phải để làm khó hành khách mà nhằm đảm bảo an toàn bay, tiết kiệm chi phí vận hành và nâng cao trải nghiệm dịch vụ.