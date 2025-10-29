Từ 3-11, Vietnam Airlines thu phí hành lý xách tay quá cước 29/10/2025 15:28

(PLO)- Từ ngày 3-11-2025, Vietnam Airlines chính thức áp dụng thu phí hành lý xách tay quá cước nhằm siết chặt quản lý, đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng dịch vụ trên các chuyến bay.

Vietnam Airlines vừa thông báo từ ngày 3-11-2025 sẽ chính thức áp dụng chính sách thu phí hành lý xách tay quá tiêu chuẩn, nhằm siết chặt quy định, đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng dịch vụ trên các chuyến bay.

Theo quy định mới, hành lý xách tay quá trọng lượng tối đa đến 10 kg hoặc vượt tiêu chuẩn 1 kiện (tối đa 10 kg) sẽ được tính phí tương đương một kiện hành lý ký gửi tại sân bay, tùy theo đường bay.

Trường hợp hành lý vượt quá kích thước tiêu chuẩn nhưng vẫn được chấp nhận vận chuyển, mức phí sẽ bằng một kiện hành lý ký gửi quá kích thước tại sân bay. Nếu hành lý vừa vượt trọng lượng vừa vượt kích thước tiêu chuẩn, hành khách sẽ phải trả phí tương đương một kiện hành lý ký gửi cồng kềnh

Vietnam Airlines cũng lưu ý chỉ chấp nhận hành lý xách tay quá tiêu chuẩn với hành khách có thể tự mang và sắp xếp hành lý, không cần sự hỗ trợ của nhân viên.

Mức phí hành lý xách tay quá tiêu chuẩn trên các chuyến bay nội địa Việt Nam được tính theo cước hành lý ký gửi tại sân bay, bắt đầu từ 600.000 đồng. Với các chặng quốc tế, mức phí sẽ được áp dụng tùy theo hành trình và khu vực, tính theo USD.

Quy định hành lý xách tay chặng nội địa của hãng Vietnam Airlines. Ảnh chụp màn hình.

Hiện tại, quy định hành lý xách tay miễn cước của hãng như sau:

Chuyến bay nội địa (vé xuất/đổi trước 5-5-2025): Hạng Thương gia: tối đa 18 kg (2 kiện, mỗi kiện không quá 10 kg) và 1 phụ kiện. Hạng Phổ thông đặc biệt/Phổ thông: tối đa 12 kg (1 kiện không quá 10 kg) và 1 phụ kiện.

Vé xuất/đổi từ 5-5-2025 trở đi, với chuyến bay đi/đến Mỹ, châu Âu, Úc: Hạng Thương gia/Phổ thông đặc biệt: tối đa 18 kg (2 kiện, mỗi kiện không quá 10 kg) và 1 phụ kiện. Hạng Phổ thông: tối đa 12 kg (1 kiện không quá 10 kg) và 1 phụ kiện.

Các hành trình khác: Hạng Thương gia: 2 kiện và 1 phụ kiện, tổng trọng lượng không vượt 18 kg. Hạng Phổ thông/Phổ thông đặc biệt: 1 kiện (tối đa 10 kg) và 1 phụ kiện, tổng trọng lượng không vượt 10 kg.

Đối với trẻ em, trẻ dưới 2 tuổi được mang 1 kiện hành lý tối đa 3 kg cùng 1 xe đẩy/xe nôi gấp gọn. Trẻ từ 2 tuổi trở lên được mang 1 xe đẩy gấp gọn, nếu khoang chứa hết chỗ, xe đẩy được ký gửi miễn phí.

Hãng hàng không này cũng lưu ý, ngoài tiêu chuẩn hành lý xách tay miễn cước, hành khách được mang theo một số vật dụng cá nhân để sử dụng trên tàu bay. Hành lý xách tay vượt quá quy định về số lượng, trọng lượng và kích thước sẽ được yêu cầu ký gửi. Trên một số chuyến bay, hành lý xách tay lớn mặc dù đảm bảo được tiêu chuẩn về kích thước và trọng lượng có thể vẫn được yêu cầu ký gửi (không tính phí) do hạn chế sức chứa của máy bay.

Đối với chặng bay khai thác bởi tàu bay ATR72, tiêu chuẩn hành lý xách tay là 7 kg và hành lý ký gửi là 1 kiện (23 kg). Đối với hành trình do hãng khác khai thác, hành khách tìm hiểu quy định hành lý xách tay của hãng khai thác chuyến bay.