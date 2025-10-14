Vietnam Airlines lên tiếng về sự cố lộ dữ liệu khách hàng 14/10/2025 11:41

(PLO)- Hãng hàng không Vietnam Airlines đã phối hợp với cơ quan chức năng, chuyên gia an ninh mạng và đối tác công nghệ để điều tra sự cố bảo mật dữ liệu khách hàng.

Theo thông tin trên một số diễn đàn hacker (tấn công mạng), một nhóm hacker rao bán bản ghi chứa thông tin khách hàng của hãng hàng không Vietnam Airlines. Dữ liệu bị lộ gồm những thông tin như họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ nhà.

Trưa 14-10, đại diện Vietnam Airlines cho biết hãng đã ghi nhận một sự cố bảo mật dữ liệu liên quan đến nền tảng chăm sóc khách hàng trực tuyến do một tập đoàn công nghệ toàn cầu cung cấp.

Theo thông tin từ đối tác, Vietnam Airlines là một trong nhiều doanh nghiệp trên thế giới sử dụng dịch vụ của đơn vị này bị ảnh hưởng. Một phần dữ liệu khách hàng được xử lý trên hệ thống này có thể đã bị truy cập trái phép.

Vietnam Airlines đã phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra sự cố bảo mật dữ liệu khách hàng. Ảnh: VNA.

Ngay sau khi nhận được cảnh báo, hãng đã khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng, các chuyên gia an ninh mạng và đối tác công nghệ để điều tra sự cố, đánh giá phạm vi ảnh hưởng và tăng cường các biện pháp bảo vệ dữ liệu.

Đến thời điểm hiện tại, Vietnam Airlines khẳng định các dữ liệu nhạy cảm như thẻ tín dụng, thông tin thanh toán, mật khẩu, hành trình, hộ chiếu và số dư tài khoản Lotusmiles của khách hàng vẫn được bảo mật an toàn. Các hệ thống công nghệ thông tin nội bộ của hãng không bị ảnh hưởng.

Các khách hàng liên quan sẽ được hãng thông báo và hướng dẫn các biện pháp hỗ trợ cần thiết qua thư điện tử.

Vietnam Airlines khuyến nghị khách hàng cảnh giác với các hình thức giả mạo, thư điện tử hoặc cuộc gọi đáng ngờ mạo danh Vietnam Airlines và không chia sẻ thông tin cá nhân hay mã OTP, không đăng nhập vào các hệ thống chưa được xác thực.

Vietnam Airlines chân thành xin lỗi vì sự việc này và những lo ngại có thể gây ra cho khách hàng.