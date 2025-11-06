Siết chặt hành lý xách tay: Đồng bộ để không gây phiền hà cho hành khách 06/11/2025 15:19

(PLO)- Các hãng hàng không tăng cường kiểm soát hành lý xách tay nhằm bảo đảm an toàn bay nhưng cần thực hiện thống nhất, minh bạch để không gây bất tiện cho hành khách.

Thời gian gần đây, nhiều hãng hàng không trong nước đã tăng cường kiểm tra trọng lượng hành lý xách tay nhằm bảo đảm công bằng giữa các hành khách và an toàn bay.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng siết chặt khâu kiểm tra, đồng thời nhấn mạnh không để phát sinh phiền hà cho khách, đặc biệt tại khu vực làm thủ tục và cửa lên máy bay.

Các hãng siết quy định về hành lý xách tay

Từ ngày 3-11, Vietnam Airlines bắt đầu triển khai thu phí đối với hành lý xách tay vượt quá tiêu chuẩn ngay tại cửa ra máy bay, thay vì chỉ kiểm tra ở quầy làm thủ tục như trước. Trường hợp hành lý vượt quá 10kg hoặc vượt quá một kiện so với tiêu chuẩn sẽ bị tính phí trực tiếp.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, đây không phải là quy định mới mà là biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn để hạn chế tình trạng hành khách mang hành lý quá mức cho phép, ảnh hưởng đến sự an toàn và công bằng trên chuyến bay.

Phía Vietjet Air cũng áp dụng quy định tương tự, yêu cầu hành lý xách tay phải đúng trọng lượng và kích thước, đồng thời đặt vừa dưới ghế hoặc ngăn hành lý trên khoang khách. Các kiện hành lý được xác định là có trọng lượng hoặc kích thước vượt quá quy định cho phép sẽ không được phép mang lên tàu bay.

Nếu hành lý vượt chuẩn, hãng có quyền kiểm tra lại trọng lượng và kích thước tại cửa khởi hành, yêu cầu hành khách trả phí ký gửi bổ sung hoặc từ chối chuyên chở. Phí gửi hành lý tại cửa khởi hành thường cao hơn so với khi làm thủ tục ban đầu và được thu bằng đơn vị tiền tệ của nước sở tại.

Các hãng hàng không tăng cường kiểm tra trọng lượng hành lý xách tay. Ảnh: TT.

Tương tự, đại diện Vietravel Airlines cho biết, theo yêu cầu của Cục Hàng không, các hành lý xách tay không tuân thủ tiêu chuẩn của hãng sẽ được chuyển sang dạng ký gửi và phải soi chiếu an ninh lại để bảo đảm an toàn bay.

Tuy nhiên, việc này có thể khiến hành khách mất thêm thời gian và đối mặt nguy cơ lỡ chuyến. Các hãng được miễn trừ trách nhiệm nếu quá trình xử lý kéo dài làm ảnh hưởng đến giờ khởi hành.

Ngoài ra, hành lý xách tay cũng không được phép chứa các loại thực phẩm tươi sống, đông lạnh (thịt, cá, cua, ốc...), hoa quả có mùi mạnh (mít, sầu riêng...) hay các loại chất lỏng dễ gây mùi như nước mắm, mắm tôm, mắm tép. Bên cạnh đó, mọi vật dụng vi phạm nguyên tắc an ninh, an toàn bay đều bị cấm mang theo.

Việc siết chặt quy định hành lý xách tay được cho là bước đi cần thiết để các hãng bảo đảm an toàn bay, cân bằng trọng lượng tàu bay và nâng cao ý thức tuân thủ của hành khách. Tuy nhiên, các hãng cần tăng cường hướng dẫn, thông tin rõ ràng để tránh gây bức xúc, đặc biệt trong mùa cao điểm du lịch và lễ tết sắp tới.

Hành khách ủng hộ nhưng mong đồng bộ

Phần lớn hành khách không phản đối việc kiểm soát chặt hành lý xách tay. Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (TP.HCM), thường xuyên đi công tác Hà Nội, chia sẻ: “Tôi ủng hộ việc kiểm soát hành lý xách tay vì nhiều người mang quá nhiều đồ lên khoang khiến ngăn chứa chật cứng, rất bất tiện. Tuy nhiên, đôi khi nhân viên kiểm tra chưa thống nhất cách xử lý. Có chuyến cân ở quầy, có chuyến lại cân ở cửa lên máy bay nên hành khách dễ bị lúng túng."

Tương tự, anh Phạm Đức Long, du khách bay từ Đà Nẵng ra Hà Nội, cho biết: "Nếu quy định được áp dụng đồng bộ giữa các hãng, hành khách sẽ dễ quen hơn. Giờ mỗi hãng lại khác nhau về quy định cân nặng, số kiện hay kích thước khiến nhiều người nhầm lẫn, từ đó tốn thêm chi phí ngoài ý muốn.

Nếu thu phí tại cửa lên máy bay thì nên có thông báo rõ ràng từ trước. Nhiều người mua vé trực tuyến, không đọc kỹ quy định, đến sân bay mới biết bị thu thêm.”

Không ít ý kiến cũng cho rằng các hãng nên tăng cường truyền thông và hướng dẫn hành khách ngay từ khâu đặt vé. Thông tin về tiêu chuẩn hành lý, vật cấm, mức phí quá cước cần được hiển thị rõ trên ứng dụng hoặc trong tin nhắn xác nhận chuyến bay.

Hành khách mong muốn hãng tăng cường truyền thông và hướng dẫn hành khách ngay từ khâu đặt vé về quy định hành lý xách tay. Ảnh: TT.

Ở góc độ chuyên môn, PGS-TS Nguyễn Thiện Tống, chuyên gia hàng không, nhận định hành lý xách tay tuy nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn đến an toàn bay và trải nghiệm hành khách. Nếu quá nhiều người mang vượt quy định, ngăn chứa hành lý có thể quá tải, làm tăng nguy cơ đồ vật rơi khi máy bay cất hoặc hạ cánh.

Tại một số quốc gia, quy trình kiểm tra hành lý xách tay được áp dụng hai lớp tại quầy làm thủ tục và trước khi lên máy bay. Các bước này được tổ chức khoa học, có biển hướng dẫn và nhân viên hỗ trợ liên tục, giúp hành khách không cảm thấy phiền hà. Điều quan trọng là tính nhất quán trong thực thi.

Cũng theo chuyên gia này, thay vì đợi đến khi ra cửa lên máy bay mới cân lại hoặc thu phí, các hãng nên chủ động thông báo sớm ngay từ khâu đặt vé, check-in trực tuyến hoặc gửi tin nhắn, email nhắc nhở trước chuyến đi.

Ở góc độ thị trường, ông Nguyễn Hữu Tùng - Chuyên gia tư vấn dịch vụ hàng không cho rằng đây là cơ hội để các hãng chuẩn hóa trải nghiệm khách hàng.

Khi hành khách được thông tin rõ ràng, có lựa chọn nâng hạng hành lý xách tay hoặc mua thêm kg từ sớm, họ sẽ chủ động hơn.

“Nếu đợi đến khi ra cửa khởi hành mới thu phí, hành khách sẽ cảm giác như bị phạt hơn là được phục vụ" - ông Tùng phân tích.