Tour Nhật, Hàn dịp cuối năm: Giá tăng nhẹ, khách vẫn đặt kín chỗ 24/11/2025 11:20

Theo số liệu mới công bố từ Agoda, mùa lá đỏ ở Hàn Quốc và Nhật Bản đang trở thành điểm nóng tìm kiếm của du khách Việt trong giai đoạn cuối năm. Lượng quan tâm đến các điểm đến mùa thu (tháng 10, 11) tăng mạnh so với mùa hè (tháng 6, 7), với Hàn Quốc tăng đến 55% và Nhật Bản tăng 24%.

Trong đó, các điểm đến Seoul và Busan dẫn đầu danh sách khi mức tìm kiếm của khách Việt tăng lần lượt 63% và 67%. Ngoài ra, điểm đến Jeju, Incheon hay Gyeongju-si cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể từ 29% đến 86%.

Mùa thu lá đỏ là thời điểm thiên nhiên khoác lên Hàn Quốc và Nhật Bản những sắc đỏ, cam và vàng rực rỡ, tạo nên bức tranh sống động mà du khách Việt khó lòng bỏ lỡ.

Đại diện Agoda cho biết: "Sự thay đổi này cho thấy du khách Việt ngày càng chú trọng đến trải nghiệm theo mùa, đặc biệt là mong muốn tận hưởng khung cảnh lá vàng đỏ, hòa mình vào không khí lễ hội truyền thống và khám phá chiều sâu văn hóa bản địa. Bên cạnh đó, các sản phẩm du lịch gắn với thiên nhiên, bền vững và giàu trải nghiệm đang trở thành xu hướng chủ đạo khi chọn điểm đến ở Đông Bắc Á."

Khảo sát từ các doanh nghiệp lữ hành, dù giá tour mùa đông tăng 5-10% so với cùng kỳ năm 2024 do chi phí bay và nhiên liệu tăng, sức mua vẫn duy trì ở mức cao. Nhiều khách bắt đầu đặt tour ngay từ cuối tháng 8 và tháng 9 khiến các đoàn khởi hành vào tháng 12, dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch nhanh chóng lấp đầy. Hiện tour Nhật Bản 5-7 ngày có giá 25-35 triệu đồng/người, còn tour Hàn Quốc 5 ngày dao động 16-28 triệu đồng/người.

Tại Công ty Du lịch Việt, nhiều đoàn khách đã giữ chỗ trước từ 2-3 tháng, đặc biệt đối với các tuyến hút khách như Hokkaido (săn tuyết, tắm onsen), Tokyo - Osaka (ngắm tuyết, mua sắm) hay Seoul - Busan - Gangwon-do (trượt tuyết). Giá tour Nhật Bản từ 25 triệu đồng và Hàn Quốc từ 16 triệu đồng cho hành trình 5-6 ngày được xem là mức phổ biến.

Các doanh nghiệp khác như Vietluxtour ghi nhận lượng đặt tour tăng 18-22% trong hai tháng cuối năm, chủ yếu ở các tuyến Nhật Bản, Hàn Quốc. Vietravel cũng đạt mức tăng trưởng khoảng 20% so với năm 2024. Đáng chú ý, khách Việt có xu hướng đặt tour sớm hơn từ 2-4 tuần so với năm ngoái, giúp lượng đặt chỗ chung tăng 15-20%.

Mùa lá đỏ thu hút du khách Việt, kéo lượng tìm kiếm và nhu cầu tour Nhật Bản - Hàn Quốc tăng mạnh.

Theo đại diện Vietluxtour, thị trường tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu trải nghiệm mùa đông ngày càng cao, đặc biệt là các hoạt động săn tuyết, tham quan làng tuyết, lễ hội cuối năm. Đồng thời, thói quen đặt tour sớm để chủ động lịch trình cũng giúp doanh nghiệp phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn trong mùa cao điểm.

Đối với du khách có kế hoạch săn tuyết, các công ty lữ hành khuyến nghị cần chuẩn bị kỹ về sức khỏe và hành trang. Việc đặt tour sớm từ 4 đến 6 tuần sẽ giúp khách đảm bảo còn chỗ và giữ được mức giá hợp lý.

Du khách cũng nên trang bị đầy đủ đồ giữ ấm như áo phao dày, quần giữ nhiệt, găng tay, mũ len, giày đế chống trượt và miếng dán nhiệt để đảm bảo an toàn khi di chuyển trong môi trường băng tuyết.