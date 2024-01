Chưa ghi nhận khách hủy, hoãn tour Nhật Bản vì động đất

Đầu năm 2024, tại Nhật Bản đã xảy ra một loạt trận động đất tại tỉnh Ishikawa và một số khu vực lân cận ở miền Trung Nhật Bản. Thời điểm này có nhiều đoàn khách Việt Nam (VN) du lịch đến Nhật Bản, tuy nhiên đa số tuyến điểm tham quan chính không chịu tác động trực tiếp của động đất. Hiện các công ty du lịch cho biết vẫn bám sát tình hình thực tế của địa phương thông qua các thông tin chính thức cập nhật từ Nhật Bản.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị truyền thông Công ty Lữ hành Vietluxtour, thông tin công ty có bốn đoàn khách tham quan Nhật Bản vừa kết thúc hành trình và trở về. “Các tour này, khách tham quan ở các tuyến TP trung tâm, không nằm gần các địa điểm bị động đất nên không bị ảnh hưởng. Chúng tôi luôn cập nhật thông tin để kịp thời điều hướng và cung cấp cho khách hàng quan tâm đến tour Nhật Bản” - bà Thu nói.

Tương tự, Công ty BenThanh Tourist cũng thông tin trong thời điểm xảy ra động đất, công ty không có tuyến tour nào đi qua địa điểm bị ảnh hưởng bởi động đất. Các tuyến điểm trong chương trình du lịch đang khai thác hiện nay cũng cách khá xa khu vực xảy ra động đất. Mặt khác, các chương trình tour du lịch Nhật Bản chủ yếu hạ cánh tại sân bay quốc tế Narita. Bên cạnh đó, trong mỗi chuyến đi công ty luôn mua đầy đủ bảo hiểm du lịch cho các du khách tham gia tour, bảo đảm lợi ích tối đa cho khách hàng trong các tình huống.

Bà Trần Phương Linh, Giám đốc tiếp thị - công nghệ thông tin Công ty BenThanh Tourist, cho biết công ty chưa ghi nhận trường hợp du khách nào muốn hủy hoặc hoãn tour Nhật Bản. Tuy nhiên, nếu khách hàng muốn hủy hoặc hoãn tour sẽ được áp dụng theo các chính sách và quy định về chuyển hoặc hủy tour đã được công ty thông báo rõ với du khách khi tiến hành giao dịch, cũng như công bố đầy đủ, chi tiết trên website của công ty. “Ngoài ra, chúng tôi cũng có chính sách tạo điều kiện để du khách chuyển sang các tuyến tour có giá trị tương đương” - bà Linh nói.

Trong thời gian diễn ra động đất, Công ty Vietravel có 500 khách du lịch đang tham quan tại các TP khác nhau ở Nhật Bản, trong đó có khoảng 20 khách du lịch đang đến khu vực làng cổ Shirakawago (tỉnh Gifu), cách Tokyo khoảng 350 km. “Vietravel sẵn sàng hỗ trợ du khách mua tour Nhật Bản dời lịch trình tham quan sang thời gian khác phù hợp hơn hoặc có thể chuyển đổi sang các tuyến tour ở thị trường Đông Nam Á và Đông Bắc Á” - đại diện Công ty Vietravel nói.

Trao đổi với PV, ông Yoshida Kenji, Trưởng đại diện Cơ quan Xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO) tại VN, nói: “Những người Việt sinh sống hoặc đang du lịch tới các địa phương bị ảnh hưởng đã trải qua khoảng thời gian khó khăn. Có thể vẫn còn những tình huống khó lường trong thời gian tới nhưng tôi xin cầu nguyện cho tất cả mọi người được bình an”.

Nói về tình hình Nhật Bản hiện tại, ông Yoshida Kenji cho biết ở các địa phương bị ảnh hưởng, một số sự kiện hay hoạt động đại chúng đang tạm dừng nhưng trên cả nước, các sự kiện thể thao hay âm nhạc vẫn đang được tổ chức đúng như kế hoạch. Tại Nhật Bản cũng không có thông báo nào về việc phải cách ly, hạn chế di chuyển hay dừng các hoạt động, sự kiện. Ở các địa phương bị ảnh hưởng, các phương tiện công cộng cũng đã bắt đầu hoạt động lại bình thường.

Theo ông Yoshida Kenji, trên quan điểm an toàn, Cục Khí tượng thủy văn có kêu gọi chú ý về việc phát sinh động đất cùng quy mô trong vòng một tuần tới nên hiện tại vẫn cần tiếp tục theo dõi. JNTO tại VN cũng đang tiếp tục tổng hợp các thông tin từ Nhật Bản thông qua nhiều nguồn, đặc biệt là từ JNTO tổng bộ tại Tokyo và sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến du khách.

Ngoài ra, ngày 2-1-2024, sự cố hàng không đã phát sinh tại sân bay quốc tế ở Tokyo (sân bay Haneda) làm du khách lo lắng. Hiện nay, Ủy ban An toàn giao thông (Cục Cảnh sát) và các chuyên gia đang tiến hành điều tra nguyên nhân của sự việc. “Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cung cấp các thông tin chính xác cho khách về sự việc này để đẩy lùi các lo lắng về du lịch đến Nhật Bản” - ông Yoshida Kenji nói.•

Chưa có tên người Việt mất tích ở Nhật Bản

Nguồn tin từ Ban quản lý lao động tại Nhật Bản cho biết sáng 4-1, chính quyền tỉnh Ishikawa, khu vực xảy ra động đất, đã công bố danh sách 25 người mất tích, trong đó không có tên người Việt.

Theo thống kê sơ bộ của các công ty phái cử, số thực tập sinh VN trong vùng bị ảnh hưởng là hơn 3.000 người. Số thực tập sinh ở trong các ngôi nhà nguy hiểm, vùng có thể có sóng thần đã được đưa đi lánh nạn đến nơi an toàn là 40 người. “Hiện tất cả vẫn an toàn” - nguồn tin chia sẻ.

Nguồn tin cho biết hiện một số lao động ở tâm chấn bị ngắt điện, nước, nhu yếu phẩm đã được Ban quản lý lao động liên hệ đầu mối để tiếp ứng. Bên cạnh đó, nhiều hội nhóm cùng đứng ra vận chuyển nhu yếu phẩm đến vùng khó khăn, bị ảnh hưởng.

Trước đó, tối 1-1, khi mới có động đất, Ban quản lý lao động đã liên hệ các đầu mối ở vùng động đất để nắm bắt thông tin và hướng dẫn hỗ trợ.

Cục Quản lý lao động ngoài nước đề nghị các doanh nghiệp đưa thực tập sinh, lao động đến làm việc tại các tỉnh Ishikawa (vùng bán đảo Noto), Toyama, Niigata và Fukui khẩn trương liên lạc với người lao động để nắm tình hình. Thống kê số lượng thực tập sinh, lao động đang làm việc bị ảnh hưởng và những khó khăn gặp phải.

Cơ quan này cũng yêu cầu các doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với nghiệp đoàn quản lý, công ty tiếp nhận và các bên có liên quan nắm tình hình lao động và phương án ứng phó, hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do động đất. Cùng với đó, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người lao động như tạm thời không cho ở trong nhà cũ, không chắc chắn, có nguy cơ đổ sập do động đất. PHONG ĐIỀN