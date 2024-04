CSGT căng mình giữa nắng nóng điều tiết giao thông qua cầu Rạch Miễu 27/04/2024 12:23

Ngày 27-4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay (kéo dài 5 ngày), dòng người và phương tiện từ TP HCM đổ về các tỉnh Miền Tây tăng đột biến, cầu Rạch Miễu vẫn là “điểm nóng” ùn ứ giao thông nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của PV, bắt đầu từ 7 giờ 30 sáng cùng ngày, lượng phương tiện tăng cao, lên dốc chậm nên cầu Rạch Miễu liên tục xảy ra ùn ứ ở cả hai hướng.

Cầu Rạch Miễu quá tải vào trưa 27-4

Từ 7 giờ 30 phút sáng đến trưa cùng ngày, lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre phối hợp nhiều đợt chặn dòng phương tiện một phía, ưu tiên xả phương tiện lưu thông một chiều qua cầu Rạch Miễu nhằm giải phóng lượng phương tiện bị ùn ứ.

Tuy nhiên do lượng phương tiện trong ngày nghỉ lễ tăng cao, khiến cầu Rạch Miễu vẫn liên tục ùn ứ.

Càng về trưa, tình trạng ùn ứ phương tiện vẫn còn diễn ra phức tạp, bất chấp thời tiết nắng nóng gay gắt, các cán bộ, chiến sĩ CSGT, Thanh tra giao thông vẫn căng mình “đội nắng” nhiều giờ liền, vất vả làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng giao thông qua cầu Rạch Miễu, không để ùn ứ kéo dài.

Ngoài đường nắng như "đổ lửa" , CSGT Tiền Giang vẫn làm nhiệm vụ điều tiết giao thông qua cầu Rạch Miễu

Một cán bộ CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông qua khu vực cầu Rạch Miễu chia sẻ: “Dù thời tiết nắng nóng, vất vả nhưng lực lượng vẫn phải túc trực đội nắng làm nhiệm vụ điều tiết, đảm bảo cho người dân lưu thông qua cầu Rạch Miễu trong dịp lễ”.

Còn theo Phòng CSGT Công an tỉnh Bến Tre, trong dịp lễ 30-4 và 1-5-2024, lực lượng CSGT toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% để tăng cường thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông xuyên lễ.

Dòng phương tiện ùn ứ

Tại khu vực cầu Rạch Miễu, Phòng CSGT sẽ bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát 24/24 để kịp thời phân luồng, điều tiết, cảnh báo, hướng dẫn từ xa, từ sớm phòng ngừa tai nạn, ùn tắc giao thông xảy ra.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông, Công an cấp xã sẽ phối hợp tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đi vào đường cấm, đi không đúng làn đường, đúng tuyến quy định và các hành vi vi phạm về hành lang an toàn giao thông để bảo đảm giao thông được thông thoáng, an toàn.

Một số hình ảnh giao thông tại khu vực cầu Rạch Miễu ngày 27-4

Điều tiết một chiều qua cầu Rạch Miễu

Thanh tra giao thông phối hợp cùng CSGT điều tiết giao thông qua cầu Rạch Miễu

CSGT đội nắng điều tiết giao thông xuyên lễ

CSGT điều tiết giao thông

Dòng phương tiện ùn ứ