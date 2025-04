Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức kỳ sát hạch lái xe đầu tiên 26/04/2025 16:21

(PLO)- Tỉnh Hậu Giang là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước tổ chức sát hạch lái xe sau khi thực hiện chủ trương chuyển giao chức năng quản lý nhà nước từ Bộ GTVT sang Bộ Công an.

Ngày 26-4, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết sáng cùng ngày lực lượng CSGT Công an tỉnh đã tổ chức kỳ sát hạch lái xe cơ giới đường bộ cho hơn 300 học viên của trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Đây là kỳ sát hạch đầu tiên của Công an tỉnh Hậu Giang sau khi tiếp nhận nhiệm vụ từ Sở GTVT.

Đại tá Phan Văn Giữ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang phát biểu tại lễ khai mạc kỳ sát hạch đầu tiên. Ảnh: CAHG

Phát biểu tại lễ khai mạc kỳ sát hạch lái xe, Đại tá Phan Văn Giữ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang cho biết kết quả này là một bước tiến quan trọng, đánh dấu sự nỗ lực, cố gắng của lực lượng CSGT Công an tỉnh và các đơn vị phối hợp, nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, không để gián đoạn, ngắt quãng.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang yêu cầu Hội đồng sát hạch và các lực lượng tham gia phải đảm bảo khách quan, minh bạch, hiệu quả trong quá trình sát hạch. Cạnh đó, tạo tâm lý thoải mái cho các học viên tham gia sát hạch đạt kết quả cao.

Trước đó, Công an tỉnh Hậu Giang đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ sát hạch và cấp giấy phép lái xe cho lực lượng CSGT. Đồng thời, cử cán bộ khảo sát thực tế và tiếp cận công việc tại các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ này trên địa bàn tỉnh.

Việc tổ chức kỳ sát hạch đầu tiên sau khi tiếp nhận nhiệm vụ là bước khởi đầu quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình trong công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải tại tỉnh Hậu Giang. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.