Lần đầu Lâm Đồng tổ chức lễ hội di sản cà phê toàn cầu 25/11/2025 14:06

Sáng 25-11, tại TP.HCM, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo giới thiệu Lễ hội Di sản Cà phê Toàn cầu 2025. Đây là sự kiện văn hóa, du lịch, thương mại mang tầm vóc quốc tế, lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Lạt.

Lễ hội diễn ra từ 18-12-2025 đến 2-1-2026 tại Quảng trường Lâm Viên (tỉnh Lâm Đồng). Sự kiện quy tụ nhiều hoạt động đặc sắc với 34 gian hàng cà phê và ẩm thực. Lễ hội ra mắt mô hình “Cà phê và di sản -hành trình kết nối thế giới”. Đồng thời, trưng bày bức tranh “Khát vọng cà phê Robusta Việt Nam”, tác phẩm nghệ thuật được tạo từ hạt cà phê Robusta đạt kỷ lục Việt Nam.

Lễ hội Di sản Cà phê Toàn cầu 2025 diễn ra từ 18-12-2025 đến 2-1-2026 tại Quảng trường Lâm Viên. Ảnh: TT.

Tại đây, du khách có cơ hội trải nghiệm văn hóa cà phê của các quốc gia Ethiopia, Brazil, Indonesia và Việt Nam; khám phá mô hình “đích đến hạt nhân cà phê”. Du khách còn có thể trải nghiệm rang, xay, pha chế thủ công tại chỗ. Bên cạnh đó, Tuần lễ hành trình cà phê toàn cầu sẽ mang đến không gian cà phê trên toa tàu tại Ga Đà Lạt.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Lâm Đồng, cho biết trong tháng 12, địa phương sẽ tổ chức chuỗi hoạt động mang tầm quốc tế xoay quanh chủ đề cà phê. Điều này nhằm khẳng định thương hiệu cà phê Lâm Đồng, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại họp báo. Ảnh: TT.

"Thông qua các sự kiện, đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh du lịch địa phương, thu hút du khách và kêu gọi nhà đầu tư đến với tỉnh Lâm Đồng", bà Ngọc nói.

Về góc độ doanh nghiệp, bà Lê Hoàng Diệp Thảo, Tổng Giám đốc TNI King Coffee, đánh giá Lễ hội Di sản Cà phê Toàn cầu 2025 không chỉ tôn vinh giá trị cà phê Việt Nam mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Sự kiện thúc đẩy phát triển ngành cà phê theo mô hình công nghiệp sáng tạo, mở ra cơ hội hợp tác, đầu tư và xuất khẩu mới.

Bà Thảo nhấn mạnh: "Lễ hội sẽ trở thành thương hiệu thường niên, đóng góp tích cực cho kinh tế địa phương và lan tỏa hình ảnh đẹp của Việt Nam ra thế giới. Sự kiện góp phần định vị Đà Lạt trở thành điểm đến cà phê quốc tế, thu hút du khách toàn cầu trong mùa lễ hội cuối năm".