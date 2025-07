Sở Du lịch tỉnh An Giang yêu cầu các địa phương đảm bảo an toàn cho du khách 20/07/2025 19:50

(PLO)- Sở Du lịch tỉnh An Giang yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh du lịch nhắc nhở du khách đề cao cảnh giác trước nguy cơ thời tiết diễn biến phức tạp.

Ngày 20-7, Sở Du lịch tỉnh An Giang đã ban hành văn bản gửi các UBND đặc khu Phú Quốc, Kiên Hải và các xã, phường có du lịch yêu cầu đảm bảo an toàn cho du khách do ảnh hưởng bão số 3.

Cụ thể, Sở Du lịch tỉnh An Giang yêu cầu UBND các địa phương tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn quản lý thực hiện nghiêm hướng dẫn của cơ quan chức năng về các biện pháp ứng phó kịp thời với tình hình mưa, bão, dông lốc, gió mạnh do ảnh hưởng của bão số 3 gây ra.

Sở Du lịch tỉnh An Giang yêu cầu UBND các địa phương trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn cho du khách do ảnh hưởng bão số 3. Ảnh: CHÂU ANH

Sở Du lịch tỉnh An Giang cũng yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch nhắc nhở du khách đề cao cảnh giác trước nguy cơ thời tiết diễn biến phức tạp. Đặc biệt, những cơ sở kinh doanh có bãi tắm, hồ bơi… phải bố trí đội ngũ nhân viên có nghiệp vụ trực cứu hộ, cứu đuối. Đồng thời, phải có biển cảnh báo các vị trí mất an toàn và quy định khu vực hoạt động của phương tiện dịch vụ thể thao dưới nước...

Đối với các đơn vị lữ hành, Sở Du lịch tỉnh An Giang yêu cầu khi tổ chức các chương trình tham quan, tuyệt đối đảm bảo an toàn cho du khách, nhất là các tour tham quan các đảo bằng tàu, cano; không đưa khách đến những nơi nguy hiểm khi diễn biến thời tiết phức tạp.

Theo bản tin bão khẩn cấp cơn bão số 3 của Đài thủy văn Nam bộ, hồi 16 giờ ngày 20-7, vị trí tâm bão số 3 cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 560 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20-25km/giờ.

Dự báo tác động của bão đối với vùng biển Nam Bộ và TP.HCM, cho thấy vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP.HCM), gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Độ cao sóng 2-3m, biển động.

Vùng biển từ Cà Mau - An Giang và Phú Quốc có gió Tây Nam cấp 4, có lúc cấp 5. Độ cao sóng 0.75-1.75 m, biển bình thường, có lúc động nhẹ. Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.