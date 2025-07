Bão số 3 đang ở cấp bão rất mạnh, cách Quảng Ninh–Hải Phòng 630km 20/07/2025 14:46

Trưa 20-7, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, bão số 3 (bão Wipha) đã mạnh lên cấp 12, cấp đầu của bão rất mạnh (cấp 12-15).

Lúc 13 giờ, tâm bão số 3 đang ở khoảng 21,9°N; 113,4°E, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Với toạ độ này, bão đang cách Quảng Ninh–Hải Phòng khoảng 630km về phía Đông. Bão đi khá nhanh theo hướng Tây với tốc độ 20–25km/h.

Dự báo trong 24h tới, đến khoảng 13h trưa mai, bão số 3 ở khoảng 20,8°N; 108,9°E, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ. Cường độ cấp 11–12, giật cấp 15.

Đến 13h ngày 22-7, bão ở khoảng 20,2°N; 106,6°E, trên vùng ven biển Quảng Ninh – Thanh Hoá. Cường độ cấp 10–11, giật cấp 14.

Dự báo vùng ảnh hưởng của bão số 3. Ảnh: KTTVQG

Do ảnh hưởng của bão số 3, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông: Gió mạnh cấp 8–10, vùng gần tâm bão cấp 11–12, giật cấp 15. Sóng cao 5,0–7,0m, biển động dữ dội.

Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu): Gió mạnh cấp 6–7, tăng lên cấp 8–9, vùng gần tâm bão cấp 10–11, giật cấp 14. Sóng cao 3,0–5,0m.

Nam vịnh Bắc Bộ (Hòn Ngư): Gió mạnh cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8–9, giật cấp 11. Sóng cao 2,0–4,0m.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia khuyến cáo tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ cao gặp dông, lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Vùng ven biển Hải Phòng – Quảng Ninh có nguy cơ ngập úng do nước dâng bão từ 0,5–1,0m, tổng mực nước 4,0–5,0m vào trưa – chiều 22-7.

Từ tối và đêm 21-7, ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh cấp 7–9, gần tâm bão cấp 10–11, giật cấp 14. Trong đất liền gió cấp 6–7, giật cấp 8–9.

Từ 21 đến 23-7, khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An mưa to đến rất to (200–350mm, có nơi >600mm). Bắc Bộ và Hà Tĩnh mưa vừa – to (100–200mm, có nơi >300mm). Cảnh báo nguy cơ mưa cường suất lớn >150mm/3h.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, ngay sau khi trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường vụ lật tàu QN 7105 tại Quảng Ninh, sáng 20-7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các bộ ngành, địa phương để ứng phó với bão số 3.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng yêu cầu cần huy động đầy đủ lực lượng Trung ương và địa phương, thống nhất hành động khẩn cấp để kịp thời phòng, tránh và ứng phó hiệu quả với bão.

Phó Thủ tướng lưu ý sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, các tỉnh, TP cần rà soát và đánh giá thực chất mức độ sẵn sàng ứng phó thiên tai, đặc biệt là trước cơn bão sắp tới, nhằm bảo đảm bộ máy sau sáp nhập hoạt động hiệu quả, đồng bộ trên mọi lĩnh vực, trong đó có công tác phòng, chống lụt bão.