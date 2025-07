Toàn cảnh vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long đến lúc này

13 giờ 30 trưa ngày 19-7, khi bão số 3 (bão Wipha) đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông thì trên đất liền Bắc Bộ xuất hiện mưa dông mạnh, gây gãy đổ nhiều cây cối, thổi bay xe máy và nhiều vật dụng, tài sản của nhân dân.

Lúc này, tàu Vịnh Xanh 58 (QN 7105) xuất bến từ Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long tham quan Vịnh Hạ Long theo tuyến số 2. Khoảng 13 giờ 45, tàu đang trên hành trình về cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long, khi đến khu vực giữa Hòn Gà Chọi và Hòn Cô Đơn thì gặp dông, lốc đánh khiến tàu bị lật úp.

Theo báo cáo ban đầu, trên tàu chở 53 người, gồm 48 hành khách và năm thuyền viên. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã điều tàu và xuồng ra hiện trường phối hợp với lực lượng tại chỗ cứu vớt người bị nạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đức Ấn ngay lập tức có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác ứng cứu. Nhiều phương án tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn và trục vớt tàu được thực hiện.

Quân chủng Hải quân cũng lập sở chỉ huy và cử 3 tàu, 2 xuồng và 30 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân để tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Quân chủng. Lực lượng y tế cũng lập tức có mặt tại hiện trường để ứng trực, vận chuyển nạn nhân.

Tàu Vịnh Xanh 58 (QN 7105) do ông ĐVT (thường trú phường Hà An, Quảng Ninh) là chủ phương tiện kiêm thuyền trưởng. Giấy chứng nhận ATKT và BVMT phương tiện thủy nội địa số 01404/24S14, do Trạm đăng kiểm phương tiện thủy nội địa - Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 10-01-2025, có hiệu lực đến ngày 04-02-2026.