Vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long: Tập trung tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích ngay trong đêm

+ Lúc 22 giờ 30 phút: Các lực chức năng vẫn đang nỗ lực tập trung cao độ, tìm mọi biện pháp và huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm cứu nạn vụ đắm tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long đảm bảo nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Dự báo bão có khả năng ảnh hưởng đến Quảng Ninh, việc tìm kiếm cứu nạn cần phải được triển khai nhanh chóng ngay trong đêm nay.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, hiện công tác cứu hộ cứu nạn vụ việc đắm tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long vẫn đang rất khẩn trương.

Khoảng 30 thợ lặn đã được huy động tham gia tìm kiếm, gồm các lực lượng: Cấp cứu mỏ - TKV, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Tìm kiếm cứu hộ cứu nạn (PCCC&TKCHCN); Phòng Cảnh sát PCCC&TKCHCN (Công an tỉnh Quảng Ninh); Ban Quản lý Vịnh Hạ Long…

Các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường triển khai biện pháp cứu nạn. Lực lượng đặc công nước đang tích cực rà soát, khảo sát, triển khai nhanh các biện pháp tìm kiếm toàn bộ người bị nạn trong đêm.

Các lực lượng liên quan triển khai phao quây chống tràn dầu; xác định dòng chảy để khoanh vùng phạm vi tìm kiếm. Lực lượng Công an, Biên phòng, Cảnh sát biển tiếp tục bố trí lực lượng, phương tiện theo hướng gió để tìm kiếm người mất tích trên vùng biển…

+ Khoảng 21 giờ 45 phút: Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm được 34 thi thể.

+ 21 giờ 40 phút: Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện đến thăm các nạn nhân vụ chìm tàu du lịch tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Theo thông tin từ bệnh viện, hiện, bệnh viện tiếp nhận tám nạn nhân. Bs.CKII Nguyễn Bá Việt - Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ninh cho biết các bệnh nhân đều đã đc sơ cứu, khâu vết thương. Các trường hợp uống thêm cả nước cũng đã có phương án điều trị.

Tại bệnh viện, ông Vũ Văn Diện hỏi thăm, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn. Ông Diện yêu cầu bệnh viện tiếp tục chăm sóc cứu chữa cho bệnh nhân, đón tiếp chu đáo gia đình thân nhân bệnh nhân.

Công an tỉnh tiếp tục nắm bắt thêm thông tin để điều tra vụ việc.

Sở Y tế cùng các bệnh viện cập nhập dữ liệu bổ sung, thường xuyên đối chiếu với số liệu cảng vụ cung cấp.

+ Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh: Tính đến 21 giờ ngày 19-7, lực lượng chức năng đã tìm thấy 38 người gồm hành khách và thuyền viên trong vụ đắm tàu du lịch xảy ra vào chiều cùng ngày trên Vịnh Hạ Long.

Trong đó, 10 người còn sống và 28 người tử vong. Hiện tất cả những người còn sống được cấp cứu tại bệnh viện và sức khoẻ đã ổn định.

Bước đầu tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân tử vong 25 triệu đồng/người, nạn nhân bị thương 8 triệu đồng/người. Đồng thời, bố trí nơi ở và hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn nghỉ cho gia đình nạn nhân khi ở Quảng Ninh.

Ngay sau khi nhận được thông tin tàu du lịch bị đắm tại khu vực đảo Ti Tốp, tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp đến chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Sau khi nghe Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo về diễn biến của sự việc tàu du lịch gặp rủi ro trên Vịnh Hạ Long, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chia sẻ với những mất mát đau thương của gia đình các nạn nhân.

Phó Thủ tướng lưu ý nếu trong tối nay thực hiện cứu hộ thì phải tính toán phương án, khả năng an toàn của đội tìm kiếm cũng phải đặt lên trên hàng đầu. Ông nhận định tốt nhất là cố gắng làm được trong tối hôm nay, không để đến ngày mai mọi điều kiện lại trở nên phức tạp hơn.

Phó Thủ tướng yêu cầu khi thực hiện cứu hộ các lực lượng phải đảm bảo các phương tiện, điều kiện kỹ thuật như ánh sáng, đèn, trang thiết bị tàu thuyền… để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng cứu hộ…

Các lực lượng chức năng phối hợp nhịp nhàng, cố gắng nỗ lực triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn ngay trong đêm nay, cố gắng không để đến sáng mai khi thủy triều, hải lưu thay đổi. Mục tiêu cao nhất là cố gắng tìm kiếm nhanh nhất để hy vọng cứu thêm được người còn sống và cố gắng tìm kiếm tất cả thi thể các nạn nhân. Đặc biệt, phải đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ về ánh sáng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ...

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ở trong đất liền, tỉnh Quảng Ninh cần sớm chuẩn bị nơi để đón người nhà nạn nhân đến nhận thi thể thân nhân; tiến hành các hoạt động động viên, thăm hỏi, chăm lo cho gia đình người bị nạn.

+ Lúc 20 giờ 45 phút, PV PLO từ hiện trường cho hay lực lượng chức năng đã cứu được 11 người, tìm được thi thể 28 nạn nhân.

Lúc này, biển Quảng Ninh động, gió to, có mưa khiến công tác tìm kiếm các nạn nhân còn lại trở nên khó khăn.

+ Lúc 20 giờ 30, thông tin chính thức từ tỉnh Quảng Ninh, đến 18 giờ 30 ngày 19-7, các lực lượng chức năng đã tìm thấy 17 người (11 người sống và sáu người tử vong), trong đó một người tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Các nạn nhân đã được đưa đến Bệnh viện Bãi Cháy và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm cứu nạn triển khai các biện pháp tìm kiếm người mất tích trên biển còn lại; tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ lật tàu; khắc phục sự cố, động viên thân nhân bị nạn theo đúng quy định.

+ Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Công, hiện lực lượng chức năng vẫn đang thực hiện nhiều phương án tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn và trục vớt tàu.

"Ngoài phương án huy động người nhái, chúng tôi đang sử dụng phương án trục vớt tàu để tìm kiếm các nạn nhân còn lại" - ông Công thông tin.

+ Quân chủng Hải quân cho biết đơn vị này đã thành lập sở chỉ huy và cử 3 tàu, 2 xuồng và 30 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân để tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Ngoài ra, Quân chủng cũng điều động thêm 21 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đặc công 126 tham gia cứu nạn.

Hiện các phương tiện của Hải quân đã tiếp cận vị trí tàu bị lật.

Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Quân chủng, trực tiếp chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn.

+ Tối 19-7, bác sĩ chuyên khoa II Lê Ngọc Dũng, Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy, cho biết: Đến 19 giờ, bệnh viện tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhi trong vụ lật tàu.

Bé trai 10 tuổi, được đưa vào viện trong tình trạng tỉnh táo. Tuy nhiên, bé có tâm lý lo lắng, trên người có nhiều vết xây sát. Hiện bệnh nhi đang được các thầy thuốc theo dõi, xử trí ban đầu, sức khoẻ dần ổn định.

Bác sĩ Lê Ngọc Dũng cho biết sau khi nhận được thông tin, bệnh viện đã cử ba xe cấp cứu cùng ba êkíp có mặt tại hiện trường để ứng trực, vận chuyển nạn nhân.

Theo TTXVN, đến 17 giờ 45 phút, lực lượng chức năng đã cứu được 10 người, gồm cả khách và thuyền viên (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cứu bảy người, tàu dân cứu ba người); đã vớt được ba thi thể nạn nhân.

Trước đó, từ đầu giờ chiều nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xuất hiện giông lốc, mưa lớn, có nơi còn có mưa đá.

Theo Báo QĐND, đến 18 giờ, lực lượng đã cứu thêm được 2 người.

Trước đó, chiều 19-7, tàu QN 7105 trong quá trình di chuyển tham quan ở tuyến 2, trên vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, bất ngờ bị lật tại khu vực Gia Luận, Cát Hải. Nguyên nhân xác định do dông lốc lúc khoảng 13 giờ 45.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, đã trực tiếp chỉ đạo công tác ứng cứu.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND tỉnh đã có mặt trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, đảm bảo an toàn cho du khách và thuyền viên.

Công tác cứu hộ được khẩn trương triển khai, ưu tiên cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và du khách.

Báo cáo ban đầu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho hay tàu rời bến Bãi Cháy lúc 13 giờ 30 phút, trên tàu có năm thuyền viên và 48 hành khách tham quan.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã điều tàu và xuồng ra hiện trường phối hợp với lực lượng tại chỗ cứu vớt người bị nạn.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, tàu Vịnh Xanh 58 (QN 7105) xuất bến từ Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long tham quan Vịnh Hạ Long theo tuyến số 2.

Trên tàu chở 53 người, gồm 48 hành khách (41 người lớn, 7 trẻ em đều là người Việt Nam) và 5 thuyền viên. Khi đang trên đường hành trình về cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long, đến khu vực giữa Hòn Gà Chọi và Hòn Cô Đơn thì gặp giông, lốc đánh khiến tàu bị lật úp.

Tàu Vịnh Xanh 58 (QN 7105) do ông ĐVT (thường trú phường Hà An, Quảng Ninh) là chủ phương tiện kiêm thuyền trưởng. Giấy chứng nhận ATKT và BVMT phương tiện thủy nội địa số 01404/24S14, do Trạm đăng kiểm phương tiện thủy nội địa - Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 10-01-2025, có hiệu lực đến ngày 04-02-2026.