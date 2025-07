Công an Quảng Ninh thông tin vụ đắm tàu ở Vịnh Hạ Long 20/07/2025 14:47

Lúc 14h ngày 20-7, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức họp báo thông tin về vụ lật tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long. Cuộc họp do ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì. Cùng dự có đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Quảng Ninh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Ban quản lý Vịnh Hạ Long…Tại cuộc họp báo, Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo về vụ việc.