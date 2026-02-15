Phim Việt 2025: Rung động và bùng nổ 15/02/2026 09:00

Năm qua, điện ảnh Việt đã chứng kiến sự bùng nổ của dòng phim lịch sử, cách mạng. Một dấu mốc đáng nhớ với Mưa đỏ; Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối; Đào, phở và piano… Hiệu quả thực tế: Cháy vé ở mọi suất chiếu, doanh thu khủng và sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Công nghệ làm phim thăng hạng

Từ chỗ bị định kiến là khó xem, khó bán vé, dòng phim cách mạng bất ngờ trở thành tâm điểm của năm 2025. Sự đổi mới tư duy sáng tạo và trưởng thành vượt bậc về công nghệ thể hiện rõ từ quy trình sản xuất, kỹ xảo hậu kỳ, dàn diễn viên thực lực và lối kể chuyện hiện đại, tương thích với thị hiếu khán giả trẻ.

Êkíp phim Mưa đỏ - đạo diễn Đặng Thái Huyền đã nghiên cứu, trao đổi với các chuyên gia kỹ xảo quốc tế, kết hợp đơn vị hậu kỳ VFX (Visual Effect - hiệu ứng hình ảnh) trong nước, ứng dụng những phần mềm hiện đại nhất.

Kỹ xảo hiện đại trong bộ phim Mưa đỏ

Những bối cảnh lớn với xe tăng, máy bay, đại pháo, khói lửa hoành tráng không thua gì siêu phẩm Hollywood là kết quả của sự kết hợp giữa hiệu ứng vật lý và công nghệ số. Trong phim có đến 700 cảnh phải sử dụng VFX. Trong đó, cảnh Hạm đội 7, sân bay Tà Cơn (Quảng Trị) mất đến 30 giờ để thực hiện. Tái dựng Thành cổ Quảng Trị bằng kỹ xảo là khâu mất nhiều thời gian nhất, từ giai đoạn tiền kỳ và kéo dài suốt 81 ngày đêm ghi hình.

Trước đó, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối cũng đi tìm cách thể hiện mới: Kể câu chuyện chân thực, khắc khoải về cuộc đấu trí trong lòng đất thép. Một bữa cơm trong bóng tối; một tiếng hát vọng lên giữa những đường hầm chằng chịt; nỗi sợ, nỗi đau và khát vọng sống hòa vào nhau thành thứ cảm xúc mãnh liệt.

Đạo diễn tỉ mỉ đến mức không sử dụng ánh sáng điện mà hoàn toàn dùng đèn dầu và đèn pin để quay nhằm làm nổi bật bầu không khí tối tăm dưới lòng đất. Phim còn có sự tư vấn của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Tô Văn Đực - một du kích, nhân chứng sống của mảnh đất anh hùng.

Phim cách mạng thế hệ mới với công nghệ CGI được sử dụng có chừng mực và hiệu quả; ánh sáng, màu phim và âm thanh được xử lý tinh tế; chuyển động máy linh hoạt, hiện đại; bối cảnh được dựng kết hợp giữa thực địa và mô phỏng khiến các phân cảnh chiến trận có sức nặng mà không bị phô trương.

Một cảnh phim xúc động trong phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối

Đạo diễn - NSND Đặng Nhật Minh từng khẳng định: Đề tài chiến tranh chỉ không hấp dẫn khi bỏ qua những câu chuyện về phận người, phận đời. Tuy khai thác bối cảnh khác nhau, hai bộ phim trên đều đặt trọng tâm vào con người và đã thành công.

Phim lịch sử thoát khỏi khuôn khổ giáo dục

Đây cũng là lần đầu tiên khán giả trẻ bắt đầu đón nhận dòng phim lịch sử một cách nồng nhiệt. Họ xúc động không chỉ vì câu chuyện bi tráng mà vì cách kể hiện đại, khiến lịch sử trở nên gần gũi, chạm được vào trái tim. Lịch sử đã thoát khỏi khuôn khổ giáo dục, không còn ở quá xa mà trở thành trải nghiệm giải trí - cảm xúc - tri ân đan xen.

Từ góc nhìn kỹ thuật, các nhà sản xuất đều khẳng định đầu tư công nghệ là điều kiện bắt buộc để cạnh tranh trong thời đại mới. Máy quay độ phân giải cao, thiết kế âm thanh đa lớp, xử lý màu sắc điện ảnh theo chuẩn quốc tế, trường đoạn mô phỏng 3D, hệ thống hậu kỳ quy chuẩn… đã giúp phim Việt, đặc biệt là phim lịch sử, không còn thua kém về hình thức so với các thị trường lớn. Khi “hình ảnh đẹp” không còn là lời khen khích lệ mà trở thành tiêu chuẩn bắt buộc, các êkíp buộc phải nâng chất và chính áp lực đó tạo nên bứt phá.

Ở góc độ sâu hơn, sự trỗi dậy của dòng phim cách mạng trong năm 2025 là minh chứng cho một điều: Khán giả Việt không quay lưng với lịch sử; họ chỉ cần những tác phẩm chỉn chu, chân thành và giàu sáng tạo. Các bộ phim thành công trong năm qua đã làm được điều hiếm thấy là khiến người xem, đặc biệt là người trẻ, chủ động chia sẻ về cảm xúc của mình, bàn luận về câu chuyện dân tộc và tự nhận lấy trách nhiệm gìn giữ ký ức.

Lịch sử được tái hiện một cách chân thực, gần gũi

Nếu giữ được đà sáng tạo ấy, tiếp tục đầu tư vào kỹ thuật và nâng chuẩn kể chuyện, phim Việt hoàn toàn có thể khiến cho lịch sử không chỉ ở trên màn ảnh mà còn sống động trong tâm trí công chúng bằng những hình ảnh thật đẹp, thật sâu, thật gần...