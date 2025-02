2 tiếng truy bắt khẩn nam sinh viên cướp hơn 150 triệu ở Thủ Đức 23/02/2025 09:15

Chiều 22-2, Công an TP.HCM phối hợp Công an TP Thủ Đức truy xét, bắt giữ Trương Hùng Đức (22 tuổi, quê Phú Yên) cùng tang vật hơn 150 triệu đồng liên quan vụ cướp tài sản tại FPT shop ở phường Linh Tây, TP Thủ Đức.

Nghi phạm nghiên cứu cách tránh camera an ninh

Khi bị các trinh sát bắt giữ tại nhà trọ ở phường Linh Chiểu, TP Thủ Đức, Đức vừa khóc nức nở vừa khai do thất nghiệp, nợ nần, chơi bài qua mạng túng thiếu nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Clip ghi cảnh nam sinh viên xông vào cửa hàng FPT cướp tài sản.

Địa điểm Đức nhắm tới để cướp tài sản là các cửa hàng FPT. Nam sinh viên nghiên cứu các vụ trộm mới nhất liên quan đến FPT shop và các camera an ninh đặt tại các cửa hàng này.

Nam sinh viên rút dao từ balo làm vũ khí gây án. Ảnh cắt từ clip

Khoảng hơn 12 giờ ngày 22-2, Đức điều khiển xe Future đỏ đen, biển số 78AH-088...; mặc áo, nón bảo hiểm màu xám, đeo kín khẩu trang màu trắng, quần màu đen và chuẩn bị sẵn dao để đi cướp.

Dừng xe trước FPT shop trên đường Phạm Văn Đồng, Đức chậm rãi quan sát hai bên, mở sẵn khóa kéo ba lô rồi đi vào trong.

Nam sinh viên đe dọa nữ nhân viên cửa hàng để cướp. Ảnh cắt từ clip

Vừa qua cửa chính, Đức thấy trong cửa hàng chỉ có một nhân viên nữ nên lấy trong ba lô ra một con dao dài khoảng 15 cm, yêu cầu nhân viên này bỏ tiền vào ba lô cho mình.

Lấy tiền xong, nam sinh viên nhanh chóng ra ngoài lên xe tẩu thoát. Mọi hành động của Đức diễn ra chưa được 2 phút.

Điều nghiên hiện trường nhiều lần

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Công an TP Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP khẩn trương truy xét, bắt giữ đối tượng gây án.

Công an TP.HCM nhanh chóng nghi phạm, bắt Đức tại nhà trọ. Ảnh: CA

Ngay sau đó, hàng chục trinh sát dày dạn kinh nghiệm có mặt tại hiện trường. Nhiều tổ trinh sát được phân công rà soát các đối tượng theo diện quản lý của địa phương, trích xuất camera an ninh cùng nhiều biện pháp nghiệp vụ với quyết tâm bắt nhanh đối tượng gây án. Từ đó nghi phạm dần hé lộ.

Đức cùng chiếc xe đi gây án. Ảnh: CA

Cảnh sát xác định nghi phạm dùng phương tiện đi gây án là xe Future màu đỏ đen, biển số 78AH-088… Trưa và chiều 22-2, một nam thanh niên điều khiển chiếc xe này rảo nhiều vòng trên các đường ở TP Thủ Đức và dừng lại khá lâu ở cửa hàng FPT trên đường Phạm Văn Đồng thuộc phường Linh Tây.

Trong khi đó, trưa và đầu giờ chiều, tại cửa hàng này khá vắng vẻ, lại không có bảo vệ. Nơi đây trở thành đích ngắm của kẻ gian.

Đức khóc nức nở, tỏ ra hối hận. Ảnh: CA

Sau khi gây án, nghi phạm nhanh chóng chạy ra lấy xe, tẩu thoát trên đường Phạm Văn Đồng hướng về cầu Gò Dưa. Rà theo các manh mối, trinh sát phát hiện người này chạy quanh nhiều vòng ở các đường và thay đổi nhân dạng để tránh sự truy bắt.

Cảnh sát nhanh chóng xác định thủ phạm là Đức. Chiếc xe mà nam sinh viên dùng làm phương tiện gây án là mượn của bạn. Sau khi vào cửa hàng, dùng dao đe dọa, cướp 152.880.000 đồng, Đức về trả xe rồi lên kế hoạch đào thoát.

Đại diện PC02 Công an TP .HCM trao trả tài sản cho đại diện cửa hàng. Ảnh: CA

Các đơn vị gồm Công an TP Thủ Đức, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đã phối hợp, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Chỉ sau hơn hai tiếng đồng hồ gây án, nghi phạm đã bị bắt giữ cùng tang vật 152.880.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, Đức khóc, nói mình là sinh viên đại học năm thứ tư ngành xây dựng ở TP Thủ Đức. Do chơi cờ bạc trên mạng nên Đức nợ khoảng 180 triệu đồng. Bị các chủ nợ thúc ép, nam sinh nảy sinh ý định đi cướp. Trước khi gây án, Đức lên mạng xã hội nghiên cứu kỹ cách thức cướp tài sản.

Với bạn bè, Đức trầm tính, hiền lành, nhưng vì ăn chơi, đánh bài qua mạng nên lâm vào cảnh túng thiếu.

Tối 22-2, đại diện PC02 đã bàn giao lại toàn bộ số tiền tang vật bị cướp cho đại diện cửa hàng FPT.

Đại diện cửa hàng xúc động, cảm phục trước tốc độ phá án của các lực lượng thuộc Công an TP.HCM. Chỉ trong thời gian rất ngắn sau khi nhận tin báo, lực lượng công an truy xét, bắt giữ được nghi phạm, thu hồi toàn bộ số tiền bị cướp và trao trả cho cửa hàng.