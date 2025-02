Nam thanh niên dùng dao uy hiếp, cướp hơn 100 triệu tại một cửa hàng ở TP Thủ Đức 22/02/2025 17:50

(PLO)- Sau khoảng 3 giờ gây án, nghi phạm vụ cướp hơn 100 triệu đồng tại một cửa hàng ở TP Thủ Đức đã bị công an bắt giữ.

Chiều 22-2, Công an TP.HCM phối hợp Công an TP.Thủ Đức đã bắt giữ một nam thanh niên liên quan đến vụ cướp tài sản tại cửa hàng FPT Shop trên địa bàn phường Linh Tây.

Sau khi gây án khoảng 3 giờ, nghi phạm bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ tại một nhà trọ ở phường Linh Chiểu, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Bước đầu điều tra cho thấy người này đã lên kế hoạch từ trước, số tiền bị cướp được xác định hơn 100 triệu đồng.

Hiện, cơ quan công an đang lấy lời khai để làm vụ việc.

Cửa hàng FPT Shop nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CTV

Khoảng 13 giờ cùng ngày, một nam thanh niên điều khiển xe máy đến trước cửa hàng FPT Shop tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Tô Ngọc Vân (phường Linh Tây).

Người này sau đó bất ngờ rút dao uy hiếp nhân viên, cướp đi một số tiền mặt rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM và Công an TP Thủ Đức đã có mặt, kiểm tra hình ảnh từ camera an ninh, khám nghiệm hiện trường và triển khai lực lượng truy xét.

Thượng tá Nguyễn Trung Hòa, Phó trưởng Công an TP Thủ Đức, trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra ngay tại hiện trường. Các đơn vị chức năng cũng đang thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng liên quan.