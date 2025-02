Dự báo thời tiết ngày 23-02: Miền Bắc nồm ẩm, miền Nam mưa trái mùa 23/02/2025 08:03

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo thời tiết hôm nay, ngày 23-2, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù bao phủ diện rộng, gây ảnh hưởng đến tầm nhìn và giao thông. Từ ngày 23-2, Bắc Bộ có mưa, nhiệt độ hạ. Đặc biệt, khu vực Tây Bắc có mưa rào và giông vài nơi, trong đó Lai Châu và Điện Biên có mưa rào rải rác và giông vào đêm. Từ ngày 22-2, phía Nam có mưa vừa, mưa to cục bộ. Đêm 22 và ngày 23-2, mưa rào tiếp diễn, riêng từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và giông. Các khu vực khác trên cả nước có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.