'Hốt bạc' từ việc chữa mắt lé, làm đẹp cho búp bê Baby Three 23/02/2025 13:13

(PLO)- Từ trào lưu sưu tầm búp bê Baby Three của giới trẻ, nhiều người có ý tưởng kinh doanh độc đáo, mang về thu nhập cao dù chỉ là nghề “tay trái”.

Video: 'Hốt bạc' mỗi ngày từ việc chữa mắt lé, làm đẹp cho búp bê Baby Three.

Làn sóng Baby Three lan rộng từ nửa cuối năm 2024 khi khơi dậy sự tò mò của giới trẻ nhờ trào lưu khui blind box (túi mù). Mỗi nhân vật trong hộp đều có khuôn mặt, phong cách riêng. Nhiều bạn trẻ "phát cuồng" trước vẻ đáng yêu của những con búp bê mắt to này và không ngại bỏ tiền để mua búp bê Baby Three yêu thích.

Tuy nhiên khi bóc hộp, người mua thường chỉ nhận được những con búp bê có ngoại hình không như mong đợi. Sau nhiều lần không trúng nguyện vọng, nhiều người quyết định đem Baby Three đi sửa mắt và làm đẹp. Từ đó, dịch vụ làm đẹp, sửa mắt lé, mắt lệch, độ mắt cho búp bê Baby Three ra đời.