Hộp mù Baby Three 'hút' gần 9 tỉ đồng từ Gen Z chỉ trong 1 tháng 24/11/2024 16:48

(PLO)- Chỉ tính riêng trên hai sàn thương mại điện tử Shopee và TikTok Shop, hộp mù Baby Three đã giúp các nhà bán thu về 8,8 tỉ đồng chỉ trong một tháng.

Cơn sốt túi mùi chưa kịp hạ nhiệt, thì gần đây hộp mù Baby Three lại xuất hiện, tạo thành một trào lưu mới của giới trẻ.

Trên sàn thương mại điện tử và các điểm bán vỉa hè tại TP.HCM, hộp mù Baby Three đang giúp người bán hốt bạc, dù giá của mỗi hộp từ vài chục đến vài triệu đồng.

Thu 8,8 tỉ nhờ bán cho giới trẻ

Thống kê từ nền tảng số liệu thị trường thương mại điện tử (TMĐT) Metric.vn cho biết, chỉ trong 1 tháng (từ 15-10-2024 đến ngày 15-11-2024), giới trẻ đã chi 8,8 tỉ đồng để mua hộp mù Baby Three trên hai sàn Shopee và TikTok Shop.

1 tháng giới trẻ chi 8,8 tỉ đồng để mua hộp mù Baby Three. ẢNH: Metric.vn

Doanh thu này tăng 106% so với tháng trước đó, với gần 38 ngàn sản phẩm được bán ra thành công từ 109 nhà bán.

Số liệu từ Metric cũng chỉ ra, sản phẩm này có nhiều mức giá từ dưới 10.000 đồng đến 2 triệu đồng/hộp, nhưng phân khúc từ 200.000 - 500.000 đồng đang mang lại doanh thu nhiều nhất. Các thứ hạng còn lại lần lượt thuộc về phân khúc giá 500.000 - 1 triệu đồng, 100.000 - 200.000 đồng, 10.000 - 50.000 đồng và 1 triệu - 2 triệu đồng…

Đáng chú ý, theo bảng phân tích số liệu của Metric, doanh thu bán sản phẩm này đa phần xuất phát từ các nhà bán quốc tế chiếm tỉ lệ cao nhất 43,3%, sau đó tới TP.HCM là 31,2% và Hà Nội là 24%...

Điều này phù hợp với trào lưu hộp mù, khi vốn dĩ các nhân vật trong Baby Three là bộ sưu tập thú nhồi bông đến từ nước ngoài, mà chủ yếu là Trung Quốc, được ra mắt hồi tháng 5 vừa qua.

Rầm rộ bán hàng trên các vỉa hè

Theo ghi nhận của PLO, cơn sốt hộp mù không chỉ rầm rộ trên thị trường thương mại điện tử mà còn lan ra các vỉa hè tại TP.HCM.

Khoảng 6g tối tại khu vỉa hè gần siêu thị Emart (Phan Huy Ích, Gò Vấp) hay dọc phần vỉa hè đường Phan Văn Trị (Gò Vấp), Tân Kỳ Tân Quý (Tân Phú) hay dọc đường Cộng Hòa (Tân Bình)... nhiều điểm bán Baby Three thu hút hàng chục, hàng trăm các bạn trẻ mua hàng, hoặc đứng quan sát vì tò mò.

Điểm bán Baby Three trên đường Phan Văn Trị thu hút hàng trăm bạn trẻ quan tâm mua sắm. ẢNH: THU HÀ

Giá của mỗi sản phẩm tùy thuộc vào nhân vật, đơn cử như Baby Three Macaron sẽ có giá 270.000 – 280.000/hộp, 12 con giáp giá 290.000 đồng/hộp, Lucky cat 390.000 đồng/hộp, hay Baby Three V3 từ 480.000 – 500.000 đồng/hộp…. Đáng chú ý, theo các điểm bán, giá của những hộp mù này có thể thay đổi theo thời gian vì hàng khan hiếm, sỉ tăng giá.

"Baby Three mang lại cảm giác may rủi, hồi hộp, tò mò và cả cảm giác sung sướng khi khui được những con đúng mong muốn hoặc hàng hiếm”- Tú Ngân (Tân Bình) hồ hởi nói sau khi khui chú voi xanh thuộc dòng Baby Three V3 với giá 500.000 đồng và mắt hiếm Lucky cat với giá 360.000 đồng.

Cũng theo Ngân, trào lưu này đang khá thu hút giới trẻ, đồng thời cũng mở ra cơ hội kiếm lời ở các dòng sản phẩm hiếm.

Mắt hiếm Lucky cat đang được giới trẻ săn lùng. ẢNH: TÚ NGÂN

"Ví dụ như với dòng mắt hiếm Lucky cat, tôi khui với giá 360.000 đồng, nhưng khi bán lại, dòng này đang được mua với giá từ 600.000 - 800.000 đồng, tức lời ít nhất 240.000 đồng"- Ngân nói.