'Đánh thức' tiềm năng cho du lịch Đồng Nai trở thành điểm đến hấp dẫn 14/10/2025 15:06

(PLO)- Chủ tịch tỉnh Đồng Nai tin tưởng và kỳ vọng ngành du lịch Đồng Nai sẽ bứt phá, phát triển mạnh mẽ phấn đấu đến năm 2030 đạt hơn 11 triệu lượt khách, doanh thu gần 12.000 tỉ đồng.

Ngành du lịch của tỉnh Đồng Nai được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh trong thời gian tới. Vì vậy Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành kế hoạch cho sự phát triển của ngành du lịch. Đặc biệt du lịch Đồng Nai đang đón “làn gió mới” sau khi sáp nhập tỉnh, với những lợi thế, tiềm năng hứa hẹn sẽ được “đánh thức” trong thời gian tới.

Những điểm đến lý tưởng

Đồng Nai có nhiều điểm đến ấn tượng, đạt danh hiệu trong nước và quốc tế như: Thác Đắk Mai tại vườn quốc gia Bù Gia Mập (xã Bù Gia Mập) được vinh danh Top 7 điểm du lịch sinh thái có cảnh đẹp ấn tượng năm 2023; vườn quốc gia Cát Tiên được Mạng lưới Du lịch sinh thái Châu Á (AEN) trao tặng 4 giải thưởng du lịch sinh thái quốc tế 2025 (AEN-IEA 2025) và là khu bảo tồn thứ 72 trên thế giới và là Vườn quốc gia đầu tiên ở Việt Nam đạt danh hiệu Danh lục xanh IUCN do Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) công nhận.

Dựa trên tiềm năng du lịch sinh thái và du lịch văn hóa - lịch sử, Đồng Nai tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù nhằm thu hút khách; trong đó, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể cùng cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ.

Thú rừng trong Khu bảo tồn Thiên nhiên - Văn hoá Đồng Nai.

Như các điểm du lịch gắn liền với văn hoá mà khi nhắc tới các khách du lịch đều biết đến như: Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, núi Chứa Chan, núi Bà Rá, Chiến khu Đ, Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Căn cứ Tà Thiết), Khu Bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo… trải đều ở các địa bàn của Đồng Nai.

Từ những định hướng phát triển sản phẩm du lịch của tỉnh, thời gian gần đây, một số cơ quan, đơn vị đã chủ động khảo sát, xây dựng và khai thác có hiệu quả các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương như: du lịch về nguồn, du lịch sinh thái rừng và du lịch dã ngoại cuối tuần; các sản phẩm du lịch tâm linh gắn với hoạt động hướng dẫn phương pháp thiền và sản phẩm du lịch thiện nguyện gắn với hoạt động trải nghiệm.

Kỳ vọng ngành du lịch Đồng Nai sẽ bứt phá

Sau Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Tân Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Đồng Nai Phạm Hương Sơn nhận định: Đồng Nai đang đứng trước một cơ hội vàng son với những dự án hạ tầng mang tầm quốc tế và đang mở ra “cánh cửa lớn cho sự phát triển đa chiều”.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức tin tưởng và kỳ vọng ngành du lịch Đồng Nai sẽ bứt phá, phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Ảnh: VŨ HỘI.

Vì vậy, đây là thời điểm để ngành du lịch vươn mình, tận dụng lợi thế địa lý, văn hóa và sinh thái để trở thành trung tâm kết nối và điểm đến chất lượng cao của vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Để làm được điều đó đòi hỏi sự nỗ lực, hỗ trợ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch cùng phát huy những giá trị, tiềm năng, lợi thế của du lịch tỉnh Đồng Nai.

Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Đồng Nai cho biết, trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch ra thị trường trong nước và quốc tế. Tổ chức các hoạt động kết nối, liên kết vùng du lịch với các tỉnh trong khu vực để phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch thông qua tập huấn, đào tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số và kết nối với hệ sinh thái du lịch quốc gia.

Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Đồng Nai Phạm Hương Sơn nhận định, đây là thời điểm để ngành du lịch vươn mình. Ảnh: VŨ HỘI.

Tin tưởng và kỳ vọng ngành du lịch Đồng Nai sẽ bứt phá, phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết, năm 2025 địa phương đặt ra mục tiêu thu hút khoảng 5,2 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 4.000 tỉ đồng; phấn đấu đến năm 2030 đạt hơn 11 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt gần 12.000 tỉ đồng.

Để góp phần hoàn thành các mục tiêu đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch cần tăng cường liên kết, hợp tác, hình thành các chuỗi giá trị gia tăng dịch vụ du lịch chất lượng cao để cùng nhau phát triển.

Bên cạnh đó cần đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào hoạt động kinh doanh, xây dựng thương hiệu để nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch đủ sức cạnh tranh trên thị trường.