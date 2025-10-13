Vườn quốc gia Cát Tiên được tôn vinh trên bản đồ du lịch sinh thái quốc tế 13/10/2025 12:47

Ngày 13-10, Vườn quốc gia Cát Tiên được Mạng lưới Du lịch Sinh thái châu Á (AEN) trao tặng 4 giải thưởng danh giá trong khuôn khổ AEN International Ecotourism Awards 2025 (AEN-IEA 2025). Đây là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực nhằm vinh danh các điểm đến du lịch sinh thái bền vững.

Vườn quốc gia Cát Tiên, nơi được mệnh danh là “lá phổi xanh” của miền Đông Nam Bộ. Ảnh: THẾ ANH

Theo đại diện Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Vườn quốc gia Cát Tiên được vinh danh ở các hạng mục:

• Winner – Biodiversity Conservation Category, giải thưởng cao nhất cho nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ hệ sinh thái rừng nhiệt đới đặc trưng, nơi trú ngụ của hàng trăm loài quý hiếm.

• Finalist – Ecotourism Promotion Category, ghi nhận cách Cát Tiên quảng bá hình ảnh du lịch có trách nhiệm, nơi du khách đến không chỉ để khám phá mà còn để thấu hiểu giá trị của thiên nhiên.

• Finalist – Destination Governance Category, tôn vinh mô hình quản trị điểm đến bền vững, với sự phối hợp hài hòa giữa cơ quan quản lý, cộng đồng và doanh nghiệp.

• Finalist – Community Champion Category, ghi nhận sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương trong bảo tồn và phát triển du lịch sinh thái.

Ông Trần Văn Bình, Giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ (Vườn quốc gia Cát Tiên) cho biết, đây là đơn vị duy nhất của Việt Nam được trao bốn giải thưởng cao quý này.

Hằng năm, Vườn quốc gia Cát Tiên đón rất nhiều du khách đến tham quan. Ảnh: THẾ ANH

“Đây không chỉ là niềm tự hào của Vườn quốc gia Cát Tiên mà còn là dấu ấn của Việt Nam trên bản đồ du lịch sinh thái quốc tế. Những giải thưởng này khẳng định cam kết phát triển du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên, vì tương lai xanh và bền vững” - ông Bình cho biết thêm.

Tháng 9 vừa qua, gần 130 chuyên gia thuộc Nhóm Chuyên gia về voi châu Á (AsESG) – Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) – đã họp tại Đồng Nai và khảo sát thực địa tại Vườn quốc gia Cát Tiên.

Ông Vivek Menon (Ấn Độ), Chủ tịch AsESG, đánh giá cao vẻ nguyên sinh, phong phú hệ sinh thái và môi trường sống lý tưởng của nhiều loài động thực vật quý hiếm, trong đó có voi châu Á, cho thấy công tác bảo tồn rừng và đồng thuận của người dân vùng đệm được duy trì hiệu quả.

Vườn quốc gia Cát Tiên nằm trên địa bàn hai tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng, diện tích hơn 82.000 ha. Nơi đây được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới (2001 và 2011), Di tích Quốc gia đặc biệt (2012) và đặc biệt, từ ngày 20-4-2024, được IUCN công nhận vào “Danh lục Xanh” toàn cầu, trở thành vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam đạt danh hiệu này.