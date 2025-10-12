Lâm Đồng bứt phá tiềm năng, nâng tầm vị thế trong thu hút đầu tư 12/10/2025 11:30

Sáng 12-10, tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2025 với chủ đề “Lâm Đồng: Bứt phá tiềm năng, nâng tầm vị thế”.

Trình làng 72 dự án chiến lược

Tại hội nghị, tỉnh Lâm Đồng giới thiệu danh mục 72 dự án kêu gọi đầu tư trong các lĩnh vực then chốt như công nghiệp chế biến khoáng sản, năng lượng tái tạo, logistics, du lịch – dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao. Nhiều dự án quy mô lớn, mang tính động lực đã được công bố, thể hiện định hướng phát triển bền vững và cân bằng giữa kinh tế- môi trường- xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự hội nghị. Ảnh: VÕ TÙNG

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao quyết tâm đổi mới của Lâm Đồng, đồng thời nhấn mạnh vai trò của tỉnh trong chiến lược phát triển vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Ông khẳng định Chính phủ luôn đồng hành, tạo điều kiện để các địa phương có tiềm năng như Lâm Đồng phát huy lợi thế so sánh, trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xanh, kinh tế tri thức.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình Phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VÕ TÙNG

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký kết 11 biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các tập đoàn trong và ngoài nước. Nhiều dự án trọng điểm trong các lĩnh vực năng lượng sạch, chế biến nông sản, du lịch cao cấp và đô thị thông minh được kỳ vọng sẽ sớm triển khai ngay sau hội nghị.

Lan tỏa hình ảnh một Lâm Đồng mới



Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nói thành công của hội nghị xúc tiến đầu tư không chỉ nằm ở số lượng dự án hay giá trị ký kết, mà quan trọng hơn là niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao chứng nhận cho nhà đầu tư. Ảnh: VÕ TÙNG

“Chúng tôi xác định thành công của doanh nghiệp, nhà đầu tư chính là thành công của tỉnh. Chính quyền Lâm Đồng sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe và hỗ trợ tối đa để các dự án được triển khai nhanh chóng, hiệu quả, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và người dân"- Chủ tịch UBND tỉnh cam kết.

Hội nghị thu hút hơn 750 đại biểu trong và ngoài nước tham dự. Ảnh: VÕ TÙNG

Nhân dịp này, tỉnh Lâm Đồng tổ chức triển lãm giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản, công nghệ số, quy hoạch đô thị, các khu công nghiệp, chương trình khảo sát thực địa tại các khu vực kêu gọi đầu tư.