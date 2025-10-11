Đảng bộ Lâm Đồng: Trung tâm hành chính mới sẽ là công trình trọng điểm của nhiệm kỳ tới 11/10/2025 18:17

(PLO)- Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng là 1 trong 8 công trình trọng điểm được Đại hội đại biểu Đảng bộ xác định, đặt mục tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 11-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 đã thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn, khát vọng và quyết tâm cao của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

5 quan điểm chỉ đạo, 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Đại hội đã đề ra 5 quan điểm chỉ đạo, nhấn mạnh yêu cầu giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy khát vọng phát triển và đổi mới sáng tạo. Trong đó, trọng tâm là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng và nhân dân, coi con người là trung tâm và là động lực của phát triển.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tóm tắt Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: VÕ TÙNG

Đại hội thống nhất 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm bao gồm: đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chính;

Khơi thông các “điểm nghẽn”, huy động tối đa nguồn lực xã hội cho phát triển kinh tế – xã hội;

Hoàn thiện quy hoạch không gian phát triển, sử dụng hiệu quả tài nguyên, đất đai, bảo vệ môi trường; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, đảm bảo phúc lợi cho người dân;

Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường đối ngoại, hợp tác quốc tế và tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”.

Đại hội cũng xác định 3 đột phá chiến lược và 15 công trình trọng điểm. Cụ thể, ba đột phá chiến lược cho giai đoạn 2025–2030 bao gồm việc huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, đô thị, hạ tầng số hiện đại – tạo nền tảng cho phát triển vùng kinh tế động lực.

Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tháo gỡ nút thắt về quy hoạch, đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm và đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: VÕ TÙNG

Trên cơ sở đó, Đại hội thông qua danh mục 15 công trình, dự án trọng điểm giai đoạn mới.

Trong đó có 8 dự án đầu tư công và hợp tác công tư như cao tốc Dầu Giây – Liên Khương, Gia Nghĩa – Chơn Thành, Nha Trang – Liên Khương, tuyến động lực Gia Nghĩa – Bảo Lâm, Trung tâm hành chính – chính trị mới của tỉnh, các công trình thủy lợi, hồ chứa và ứng phó biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó là 7 dự án thu hút đầu tư chiến lược: phát triển công nghiệp bô-xít – alumin – nhôm, năng lượng tái tạo, khu kinh tế ven biển phía Nam, khu công nghệ cao, trung tâm logistics, nâng cấp sân bay Liên Khương, cảng hàng không Phan Thiết và các tổ hợp du lịch, đô thị quy mô lớn.

Mục tiêu phát triển toàn diện đến năm 2030

Đại hội thống nhất mục tiêu tổng quát: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát triển toàn diện, lấy ổn định làm nền tảng, phát triển kinh tế – xã hội là trung tâm, lấy hạnh phúc và ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu; đến năm 2030, Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, là một trong những cực tăng trưởng năng động của Tây Nguyên và khu vực phía Nam.”

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Đại hội. Ảnh: VÕ TÙNG

Theo đó, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2025–2030 phấn đấu đạt 10–10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt từ 6.700–7.500 USD; tỉ lệ che phủ rừng duy trì trên 46%; chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,75; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 40%; và phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo vào năm 2030.

Đại hội cũng nhấn mạnh phương châm hành động “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”, thể hiện tinh thần chủ động hội nhập, đổi mới và khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ, quân và dân tỉnh Lâm Đồng.

Thành công của Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường của Đảng bộ và Nhân dân Lâm Đồng sau sáp nhập.

Trên nền tảng truyền thống cách mạng, văn hóa và tiềm năng tự nhiên phong phú, Lâm Đồng đặt mục tiêu vừa phát triển hiện đại, bền vững, vừa bảo tồn bản sắc 49 dân tộc anh em – hướng tới một tương lai “xanh hơn, giàu hơn, hạnh phúc hơn”.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê K’Đăm. Ảnh: VÕ TÙNG

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê K’Đăm khẳng định: “Khát vọng của Đảng bộ và nhân dân Lâm Đồng là phát triển nhanh nhưng phải bền vững, giàu mạnh nhưng phải nhân văn – để mỗi người dân đều được hưởng thành quả của sự đổi mới và phát triển”.