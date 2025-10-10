Ông Y Thanh Hà Niê K’Đăm tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng 10/10/2025 11:53

(PLO)- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025–2030 có 94 người, trong đó có 26 người tham gia Ban Thường vụ, ông Y Thanh Hà Niê K’Đăm tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Sáng 10-10, tại Học viện Lục quân, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 khai mạc trọng thể với sự tham dự của 498 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 124.000 đảng viên toàn Đảng bộ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I. Ảnh: VÕ TÙNG

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã thay mặt Bộ Chính trị dự và chỉ đạo Đại hội.

Tại Đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, thay mặt Bộ Chính trị, trao quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025–2030 gồm 94 người, trong đó có 26 người tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ông Y Thanh Hà Niê K’Đăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025–2030.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trao quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025–2030. Ảnh: VÕ TÙNG

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thay mặt Bộ Chính trị ghi nhận, đánh giá cao mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp mà văn kiện Đại hội đã đề ra; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Tây Nguyên và cả nước.

Phó Thủ tướng đề nghị Tỉnh ủy Lâm Đồng đặt trọng tâm vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, coi đây là “nhiệm vụ then chốt của then chốt”.

Ban Bí thư về chỉ định Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VÕ TÙNG

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu Lâm Đồng phải xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, có bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật và dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Việc đánh giá cán bộ phải thực chất, lấy phẩm chất, uy tín và hiệu quả công tác làm thước đo chính, kiên quyết sàng lọc, thay thế cán bộ yếu kém, né tránh, sợ trách nhiệm.

Về phát triển kinh tế – xã hội, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tỉnh Lâm Đồng cần tận dụng không gian phát triển mới, khai thác tối đa lợi thế về tài nguyên, vị trí địa – chính trị, văn hóa – du lịch, tập trung vào ba trụ cột chiến lược:

Phát triển công nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo; đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế nông nghiệp xanh và bền vững; xây dựng du lịch – dịch vụ chất lượng cao, gắn kết vùng, hướng đến tầm quốc tế.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: VÕ TÙNG

Đặc biệt, Lâm Đồng phải ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông kết nối vùng như cao tốc Dầu Giây – Liên Khương, Gia Nghĩa – Chơn Thành, Nha Trang – Liên Khương, cùng việc nâng cấp hai cảng hàng không Liên Khương và Phan Thiết, mở rộng không gian phát triển mới.

Song song, địa phương cần đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm tối thiểu 30% thủ tục và thời gian giải quyết hồ sơ, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo năng lực quản trị công vụ.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Tỉnh ủy và chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm đến an sinh xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa dân tộc, coi đây là “đầu tư chiến lược cho tương lai của tỉnh”, đảm bảo mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đối với quốc phòng – an ninh, tỉnh Lâm Đồng cần tiếp tục giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống phức tạp ngay từ cơ sở, giữ bình yên cho Nhân dân.