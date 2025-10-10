Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I: Khơi dậy khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới

Sáng 10-10, tại Học viện Lục quân, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 đã khai mạc trọng thể.
Đại hội có 498 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 124.000 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo địa phương dự Đại hội.
Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê K’Đăm, cho biết thành công lớn nhất của nhiệm kỳ qua là Tỉnh ủy đã khơi dậy niềm tự hào, ý chí và khát vọng phát triển của hơn 124.000 đảng viên và gần 4 triệu người dân trong tỉnh, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.
Đại hội lần này mang ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, xác định mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, là một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực Tây Nguyên.
Đại hội sẽ tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020–2025, xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển giai đoạn 2025–2030; đồng thời đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”, Đại hội thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2025 - 2030
Về kinh tế: Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân cho giai đoạn 2025 - 2030 khoảng 10 - 10,5%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 6.700 - 7.500 USD; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt khoảng 6,5 - 7,5%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 35 - 40% GRDP.
Về xã hội: Chỉ số phát triển con người (HDI) phấn đấu đạt khoảng 0,75; tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh đạt khoảng 74 - 75 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35 - 40%; tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm ít nhất từ 1,0% - 1,5%/năm (phấn đấu đến năm 2030, cơ bản không còn hộ nghèo); đạt 32 giường bệnh/10.000 dân, đạt tỷ lệ 11 bác sĩ/10.000 dân.
Về môi trường: Tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 46,2%; tỷ lệ các cơ sở sản xuất, kinh doanh đáp ứng yêu cầu về môi trường đạt khoảng 98%.
Về công tác xây dựng Đảng: Hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm trong giai đoạn 2025 - 2030 đạt từ 3 - 4% tổng số đảng viên.