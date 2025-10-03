Lâm Đồng ra mắt trang thông tin điện tử phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I 03/10/2025 10:26

(PLO)- Trang thông tin điện tử chuyên biệt về Đại hội Đảng bộ Lâm Đồng chính thức ra mắt, phục vụ nhanh chóng, chính xác.

Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình Lâm Đồng vừa ra mắt Trang thông tin điện tử chuyên biệt phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Tỉnh Lâm Đồng ra mắt Trang thông tin điện tử chuyên biệt về Đại hội Đảng bộ.

Theo ông Nguyễn Văn Hải, Phó Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình Lâm Đồng, chuyên trang được thiết kế nhằm cập nhật nhanh chóng, đầy đủ và sâu sắc mọi thông tin liên quan đến Đại hội. Đây vừa là kênh truyền thông chính thức, vừa là cầu nối giữa Đảng bộ với nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội.

Trang thông tin có địa chỉ truy cập: https://baolamdong.vn/daihoidang. Với giao diện hiện đại, bố cục rõ ràng, chuyên trang gồm các chuyên mục trọng điểm như: Dấu ấn nhiệm kỳ 2020–2025, Đại hội cấp cơ sở, Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025–2030, Thông tin nhân sự các nhiệm kỳ.

Ngoài tin, bài chính thống, trang còn tích hợp hình ảnh, video, phóng sự, bài phân tích chuyên sâu và ý kiến từ chuyên gia, nhân dân. Đây cũng sẽ là kho tư liệu chính thức lưu giữ tiến trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội, phục vụ nghiên cứu và tham khảo cho cán bộ, đảng viên và các thế hệ sau.

Trang liên tục cập nhật các thông tin quan trọng gồm: Lịch trình Đại hội, số lượng đại biểu, danh sách ứng viên Ban Chấp hành, văn kiện, báo cáo cùng các bình luận, đánh giá từ lãnh đạo và chuyên gia.