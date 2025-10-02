Tỉnh uỷ Lâm Đồng sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I 02/10/2025 10:43

(PLO)- Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, sự kiện chính trị trọng đại diễn ra từ ngày 9 đến 11-10.

Sáng 2-10, Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết đã hoàn tất mọi công tác để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, sự kiện chính trị trọng đại diễn ra từ ngày 9 đến 11-10.

Đại hội sẽ kéo dài ba ngày tại Hội trường 7/7, Học viện Lục quân, với phiên trù bị diễn ra chiều 9-10 và phiên khai mạc chính thức vào sáng 10-10.

Tỉnh uỷ Lâm Đồng họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Lần đầu tiên sau khi hợp nhất, đại hội quy tụ 498 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 119.396 đảng viên toàn Đảng bộ; trong đó có 92 đại biểu đương nhiên và 406 đại biểu từ 128 đảng bộ trực thuộc.

Theo Tỉnh ủy Lâm Đồng, văn kiện trình đại hội đã được chuẩn bị công phu, nhiều lần xin ý kiến các cơ quan, tổ chức và nhân dân ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông trước khi hợp nhất.

Ngày 3-9-2025, Bộ Chính trị do Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Tổ trưởng đã trực tiếp cho ý kiến, đến 30-9, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thông qua dự thảo cuối cùng.

Báo cáo chính trị xác định phương châm Đại hội: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”, với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy đại đoàn kết toàn dân; đổi mới sáng tạo; tăng cường quốc phòng – an ninh; kiến thiết Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng năng động trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.”

Văn kiện cũng tổng kết nhiệm kỳ 2020–2025 với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, đồng thời đề ra mục tiêu đến năm 2030 đưa Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, một cực tăng trưởng năng động của khu vực.

Công tác tuyên truyền được triển khai theo ba giai đoạn: trước, trong và sau đại hội. Toàn bộ hệ thống chính trị đã vào cuộc: treo cờ, pano, áp phích tại cơ quan, trường học, hộ gia đình; tổ chức cho cán bộ, đảng viên theo dõi trực tiếp các phiên khai mạc và bế mạc trên sóng LTV.

Điểm nhấn là không gian triển lãm 450 m² với chủ đề “Lâm Đồng – Hội tụ và Tỏa sáng”, trưng bày thành tựu kinh tế – xã hội, sản phẩm OCOP, di sản văn hóa, nghề thủ công truyền thống, cùng ứng dụng công nghệ 3D hiện đại.

Tối 11-10, tại Quảng trường Lâm Viên (Đà Lạt), chương trình nghệ thuật đặc biệt “Niềm tin và khát vọng” sẽ diễn ra, chào mừng thành công của Đại hội.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo và toàn diện, Lâm Đồng đã sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I – dấu mốc lịch sử mở ra giai đoạn phát triển mới, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, toàn diện và bền vững.